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影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14聯合報 記者羅紹平／即時報導

南迴公路今天上午舉行通車典典禮後，安排全體工程人員及家屬先走一趟隧道，向工程人員致敬。行政院蘇貞昌自己開著吉普車載著參與工程的郭鑑智、鄭敬伶夫妻，蘇貞昌說，這條路是無數無名英雄打造的，路通了就應該讓這些無名英雄先走。

行政院長蘇貞昌自己開著吉普車載著參與工程的郭鑑智、鄭敬伶夫妻，蘇貞昌說，這條路是...
行政院長蘇貞昌自己開著吉普車載著參與工程的郭鑑智、鄭敬伶夫妻，蘇貞昌說，這條路是無數無名英雄打造的，路通了就應該讓這些無名英雄先走。記者羅紹平/攝影
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行政院長蘇貞昌自己開著吉普車載著參與工程的郭鑑智、鄭敬伶夫妻，蘇貞昌說，這條路是...
行政院長蘇貞昌自己開著吉普車載著參與工程的郭鑑智、鄭敬伶夫妻，蘇貞昌說，這條路是無數無名英雄打造的，路通了就應該讓這些無名英雄先走。記者羅紹平/攝影
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行政院長蘇貞昌自己開著吉普車載著參與工程的郭鑑智、鄭敬伶夫妻，蘇貞昌說，這條路是無數無名英雄打造的，路通了就應該讓這些無名英雄先走。記者羅紹平/攝影
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蘇貞昌行政院南迴公路

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