15歲緬甸少年終於可單手拿筆 新光醫全額資助治鴨掌手

醫療無國界。15歲緬甸少年張子墨天生患有手掌五指骨並連疾病，俗稱「鴨掌手」，經緬甸台商總會及新光醫院國際醫療的安排下，他今年兩度來台接受手術，現在他已經可以單手寫字。

礙於當地醫療資源不足與家中經濟平困，子墨一直未能治療。收治子墨的新光醫院整形外科主任林育賢表示，經緬甸台商總會轉介，醫院國際醫療團隊評估可治療，今年4月由院長侯勝茂組新光訪緬團，至仰光親自替子墨看診、X光檢查等。

新光醫院組成整形外科、骨科、醫學美容、復健科等跨專科醫療團隊，展開多階段的治療計畫，新光醫院全額資助子墨來台及相關醫療費用。今年6月時子墨順利來台，接受跨專科手術及治療計畫。

手術分二階段，第一次手術為大拇指掌分離手術，取局部皮瓣和全層皮膚移植，分離大拇指與手掌。術後由復健科團隊接手安排復健課程，並於7月底返回緬甸，再持續追蹤與衛教。以往需要雙手來自理生活的子墨，現在已經可單手完成，雖然字體歪斜、但現在已經可以單手寫字。

此次12月二度來台灣，林育賢說，準備讓子墨接受第二次手術-指頭分離術，主要加強恢復抓與握的功能，未來再以此次手術恢復情形，視功能需求再行微調手術。 新光醫院院長侯勝茂至仰光親自替有鴨掌手的張子墨看診、X光檢查等。圖／取自新光醫院國際醫療中心官網 分享 facebook