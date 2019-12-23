影／南迴改通車 蘇貞昌親自駕車到屏東

台9線南迴公路拓寬改善計畫，最後的安朔至草埔段中午正式開放通車。行政院長蘇貞昌上午出席典禮，並親自開車穿越隧道到屏東。 行政院長蘇貞昌上午出席通車典禮，並親自開車穿越隧道。記者林澔一／攝影 分享 facebook