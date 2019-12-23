「以車追場」非洲豬瘟今演練GPS定位 追查感染案例場

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」，由指揮官、農委會主委陳吉仲現場抽縣市進行演練。被抽中的嘉義縣、宜蘭縣、金門縣，透過「GPS移動管制暨查詢圖台系統」進行移動車輛GPS定位，以車追場、以場追人，同時盤點撲殺作業所需人力物資。

陳吉仲表示，這演習是預防台灣出現非洲豬瘟可能案例，各縣市要依照操作手冊，直接作人員和車輛的管制。雖說要把病毒阻絕境外，但萬一國內出現案例場，各縣市政府都必須瞭解第一時間該採取何種措施。

今日的演練依照養豬飼養規模分為三組，分別抽出嘉義縣、宜蘭縣以及金門縣，模擬國內已經確診非洲豬瘟疫情，開始進行防範措施以及疫情調查。中央分別模擬定位出三個養豬場，要求縣市政府的防疫單位，依照定位系統顯示，選定案發過程中運豬車輛的進出記錄。

以嘉義縣為例，模擬某個養豬場確診感染，這案例養豬半徑三公里有多少養豬場要進行移動管制，半徑三公里到五公里的距離內，進行運輸車輛追蹤。嘉義也在這區域內進行移動管制，並設立攔截點、消毒管制點。

中興大學獸醫學院院長張兆勤表示，未來設立攔截點，須盡量配合省縣道、河流等圖層。把案例場的座標標示出來後，先規畫好攔查點、檢疫消毒站的設置，會更有助於防疫人員追蹤疫情及進行判斷。

他還建議攔查點應有標準作業程序，攔查過程有哪些豬場，移動過程有哪些散布疑慮。除了追蹤路線，也要追蹤上下游豬場會更完整。另必須考量GPS電腦無法運作時，配合文書登記，還有紙本表單可以追蹤。