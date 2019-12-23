吳明益「複眼人」登舞台 徐堰鈴演女主角

作家吳明益小說藝術性高，並非刻意發展多元內容的商業IP（Intellectual Property，智慧財產），卻掀起各界改編風，關鍵在能引起創作者共鳴。《複眼人》舞台劇導演漢柏說，他讀原著讀到哭；靈感源於《單車失竊記》的「浮光流影」音樂會策畫人、鋼琴家王佩瑤也說，為該書深深感動。

漢柏說，他第一次讀《複眼人》是讀法文版，之後又讀英文、中文版，每讀一次就發現更多，讀到第三次才覺完全讀懂。例如書中關鍵人物、生長於瓦憂瓦憂島的阿特烈，其實是女主角阿莉思因太痛苦自創的，而這在書中都有暗示。

漢柏表示，該書猶如談台灣的白皮書，其中阿莉思複雜的心理狀態，是他最難表現的。他目前規畫阿特烈角色以類似日本文樂偶的戲偶與舞者來詮釋，阿莉思與丹麥丈夫和兒子居住的海上房屋，則將以 1:20 比例出現在舞台上的水缸，用現場轉播方式，將房屋被海嘯淹沒的過程呈現於投影幕。阿莉思已敲定由他很喜歡的名演員徐堰鈴擔任。

全劇表現方式上，漢柏說將結合歌劇、戲劇、偶戲、多媒體、電影，「我就像個魔術師，同時玩這五顆球！」音樂方面，將由台灣當代作曲家李元貞擔綱，至於書中全文出現的巴布．狄倫名曲「暴雨將至」，漢柏說不見得會出現劇中，「我在意的是歌曲出現要呈現的氛圍，而非歌曲本身」。

王佩瑤也為吳明益小說震撼。曾目睹911、深受創傷的她說，初讀《單車失竊記》，就完全懂得該書在講什麼，書中許多人都體驗過不同戰爭，各有痛苦，卻無法對他人啟齒，最後是透過將腳踏車留給「覺得懂自己經歷」的他人，才能分享。

為表現這種狀態，王佩瑤精挑音樂，比如書中有講大象與其受苦，她特別選了高大宜的大提琴獨奏曲。她說，那曲的音非常低，弦因此得轉到更下方，由於大提琴是樹木做的，要轉很久沒轉的弦時，該處會好像要撕裂，「大提琴像是會痛」。然而必須如此，才能傳達她所想。