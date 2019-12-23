最強文學源頭！吳明益小說變身影劇、漫畫、音樂會

曾獲聯合報文學大獎、台灣史上唯一入圍英國布克獎的作家吳明益，作品廣受國內外讀者歡迎，小說版權最多售出14國，打破青壯輩作家紀錄。近年他的作品更掀各界改編潮，變身戲劇、舞台劇、漫畫甚至音樂會，種類多元，堪稱最強文學源頭。

吳明益以自然書寫樹立特色，之後以結合自然書寫與魔幻色彩的小說開拓風格，國內外獲獎眾多，今年甫獲金石堂頒發「年度風雲作家」大獎，還有網路書店稱他為當代華文文學閱讀指標。近年吳明益小說《天橋上的魔術師》部分短篇已被改編戲劇及漫畫，今年各小說改編、延伸創作的趨勢更達顛峰。

其中以《天橋上的魔術師》改編風最盛，公視年初宣布翻拍為電視劇，10集製作經費達1.55億資金，由楊雅喆執導，預計2021年播出。漫畫家阮光民也繼2015年改編書中短篇後，與另位漫畫家小莊共同以漫畫詮釋書中共八篇故事，展現不同圖像風格，2020年初由新經典文化出版。

《複眼人》也在與台合作多次的德裔法籍劇場導演盧卡斯．漢柏改編下，將在2021年登上台中國家歌劇院。漢柏說，他2015年第一次讀到《複眼人》，就深深喜愛，「我從未讀過像這樣的書！」他說，吳明益透過寫作藝術，將政治、生態、自然、哲學、個人故事等主題相互串連，環環相扣，極為獨特，立刻決定要將該書化為戲劇。

入圍英國布克獎的《單車失竊記》，也啟發紐約林肯中心長駐室內樂鋼琴家王佩瑤化為「浮光流影」音樂會。她認為該書氛圍近似東歐作曲家楊納傑克、高大宜等人作品，這些作品靈感又來自鄉間民謠，也正如小說中呈現的不同方言。2020年4月10、11日她將與伊莉莎白小提琴賽得主魏靖儀、菲律賓華裔大提琴家高炳坤等人，在台北國家兩廳院演奏廳共同演出。

《單車失竊記》還曾由高雄三餘書店與河川實驗室策畫，將故事重要元素加入聲音、影像與科學趣味，化為科遊展巡迴全台。此外，吳明益為年初出版的《苦雨之地》小說親繪的生態插圖，也受邀參加2018台北雙年展，與小說內容一起在台北市立美術館展出。