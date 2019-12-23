環團控空汙增加嬰兒與孕婦死亡率 籲停止燃煤發電

台灣健康空氣行動聯盟今天開記者會，指研究數據發現，孕產婦死亡率與嬰兒死亡率分別創29年、10年來新高。聯盟表示，其中高雄市嬰兒死亡率已是連續六年六都最高，認為已是與高屏地區空汙、燃煤廠過於老舊所產生的PM2.5等有關。他們建議政府應儘速停止燃煤電廠運作，各黨派總統候選人應將其列於首要政見。

健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，美國紐約的研究顯示，將燃煤廠關掉後，超細懸浮微粒（PM1.0）將少51%、硫氧化物更大幅講少64%、細懸浮微粒（PM2.5）也減少46%。而據加州柏克萊大學2018年研究顯示，減少八座煤油廠後，鄰近地區平均一年後每千名婦女生育率從45%增至53％，早產率從7.0減少至5.1%，可見燃煤對於生育率的影響。

葉光芃說，高雄市是肺腺癌、空汙指數、二氧化碳的三高城市，而據衛福部2018年統計資料顯示，不論嬰兒或新生兒死亡率，高雄市皆為六都之冠，且差距越來越大。以2017年的新生兒死亡率為例，高雄市每千名為4.3，遠勝第二名新北市的2.8，因此他認為台灣嬰兒早產、死亡率等新高，跟空汙有關。

他說，煤是萬毒之首，燃煤排放毒氣含有戴奧辛、汞、鉻等重金屬，因此建議政府應停止中南部已運作逾30年的高雄興達燃煤電廠、台中中火等電廠，以免繼續影響生育率與新生兒健康。