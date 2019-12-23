見證公路時代前的運輸史 烏來台車從單軌擴成雙軌

「烏來台車」觀光遊客搭乘數達到60萬人次，不僅突破10年來平均人數，也創下歷史新高。回顧過去，因蘇迪勒颱風重創烏來觀光產業，新竹林管處彩繪過去運送伐木的台車，才造就今日「烏來觀光台車」。

烏來台車建於日治時期，當時的三井合名會社在烏來地區發現大片檜木林，為運送伐木機具及木材，30年代開始於烏來地區鋪設輕便軌道。

40年代因公路開通至烏來，開始有國內外遊客前來觀光，當時烏來街區至瀑布這段僅有台車軌道連通，因此推送木材的台車，開始兼具載客功能。

60年代美、日遊客大增，台車工人一天推個30至40趟也不足為奇，經清流園至瀑布遊覽，烏來觀光榮景從此展開。

為了因應觀光需求，林務局在1964年將全長約1.5km的單軌路段擴建為雙軌，不僅能增加運量，更能減少往來會車時，遊客需下車等候的不便，而「烏來觀光台車」也正式誕生，之後更成為全台唯一僅存的台車，見證公路時代前的台灣運輸史。

但2015年8月蘇迪勒颱風超大豪雨所挾帶的累積雨量，導致新店溪上游支流南勢溪洪水暴漲、土石崩落，重創整個烏來觀光產業，而烏來台車路線也路基掏空、受損嚴重而停駛。