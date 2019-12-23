烏來台車今年突破60萬搭乘人次 創下歷史新高

「烏來台車」串連新北烏來老街及烏來瀑布，不但是重要的林業資產，也是烏來重要的觀光資源，而目前搭乘烏來台車光觀遊客量已達60萬人次，創下歷史新高。

林務局新竹林區管理處表示，據統計，2018年搭乘烏來台車的觀光人數為594416人次，而今年自1月起至12月21日止，已累積60萬搭乘遊客人次，不僅超越10年營運平均的38萬人次的遊客數，也創下歷史新高。