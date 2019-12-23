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調查：弱勢兒少每餐僅32元 七成吃不飽、省錢餓肚子

2019-12-23 11:00聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

家扶基金會今天公布「2019弱勢兒少飲食營養調查」，弱勢兒少每餐費用僅32元，11.9%弱勢兒少須自理餐食，約七成曾餓肚子、沒有每天攝取蔬菜水果，選擇飲食也是以價格及方便性為主，無法兼顧營養。

家扶基金會長期關注貧童成長與健康，為了解扶助兒少飲食及營養資源概況，今年針對小學五年級至國中三年級服務對象，以抽樣調查方式完成「弱勢兒少飲食營養調查」。

調查發現，有75.2%弱勢兒少每天都有固定吃三餐，但卻有69.7%未每日攝取蔬菜水果。國小六年級的小敏，來自隔代教養家庭，由曾祖母扶養。曾祖母年邁、身體狀況不佳，家庭經濟多仰賴救助，每筆生活開銷都需煩惱。家裡多半靠捐贈的白米、麵食烹煮，或常是到市場挑選低價食材，簡單就是一餐。

調查發現，約一成二的弱勢兒少需要自行備餐，進一步調查，發現在購買食物的「選擇」上有64.3%覺得方便就好，有63.7%會考量價錢合理，僅有29.9%會注重營養是否足夠。

調查顯示，有54.3%弱勢家庭每戶每月餐食花費未達萬元。若以整體而言，平均每名兒少每餐僅有32元可用。另外，人口較多的扶助家庭，餐費更加吃緊，以五口以上家庭為例，有45%平均每位兒少每餐未達23元。

值得注意的，有34%兒少認為自己「有得吃，吃甚麼都可以」，更有70.2%兒少曾餓肚子。進一步了解餓肚子的原因，37.6%為有吃但吃不飽，19.2%為了省錢。

國一的小芸，在八個子女中排行老大，母親照顧子女負荷沉重，一家十口全仰賴父親打零工維生，家庭經濟在孩子餐食與營養資源上需錙銖算計與分配。小芸僅有32公斤、體重過輕，社工提供小芸營養補助資源、轉贈生活物資，希望提升營養與健康。

家扶基金會執行長何素秋表示，弱勢兒少受限於經濟及家庭環境因素，家庭在飲食上因為各式限制進而影響選擇，弱勢兒少容易有過胖或過瘦的狀況，呼籲社會大眾支持「無窮世代計畫」，傳愛過好年募款目標6000萬。家扶基金會《無窮世代計劃》http://www.ccf.org.tw/new/endpoverty/。捐款專線：04-22061234

國小六年級的小敏，來自隔代教養家庭，由曾祖母扶養。曾祖母年邁、身體狀況不佳，家庭...
國小六年級的小敏，來自隔代教養家庭，由曾祖母扶養。曾祖母年邁、身體狀況不佳，家庭經濟多仰賴救助，每筆生活開銷都需煩惱。家裡多半靠捐贈的白米、麵食烹煮，或常是到市場挑選低價食材，簡單就是一餐。圖／家扶提供
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家扶基金會

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