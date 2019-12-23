空汙致母嬰死亡率23年新高？ 環署：不能純粹推論因果

台灣健康空氣行動聯盟今天開記者會，從空氣汙染與健康角度，分析台灣嬰兒與孕婦死亡率創23年新高，並指高雄居六都之冠。環保署表示，尊重醫學與公共衛生上的研究結果，但是這樣的結果需要進一步的分析會比較公允，不能單純因此去推論因果關係。

環保署空保處長蔡孟裕表示，環團的指控需要與當地的醫療狀況，或患者本身的問題有關，需要更多資料作分析。環保署尊重研究結果，但是否與環境有關，不能純粹推論因果，「並非A就等於B」。

蔡孟裕表示，環保署很難就醫療部分進行說明，因為並非環保署專業，「高雄市是六都中空汙最嚴重的縣市，這是事實」，但是否因此導致孕婦、小孩疾病發生，以及究竟死亡的產生原因是什麼，他建議由健保資料庫、做學術的整體分析，否則這樣推斷有點不負責任。

他說， 六都之中高雄空汙最嚴重，但高雄地區國營企業從2016年開始推動空汙減量到現在，包括中油、中鋼、台船都有很大幅度減量。港區的油料含硫量也在降低，現在都改用低硫油料；小港測站的二氧化硫量降了一半。去年高雄空汙紅害114站日數，今年降到68站日數，都是高雄空汙減量的成果。