南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬

歷時9年施工，南迴公路拓寬截彎取直改善工程路段（南迴改或南迴新線）今天上午10點，由行政院長蘇貞昌主持舉行通車典禮，會後蘇貞昌更帶著工程人員先走一趟隧道，向工程英雄致敬。

今天上午10點南迴改由行政院院耳蘇貞昌主持通車典禮，南迴改將於今天下午5點後，開放民眾通行。

蘇貞昌感謝過去9年曾參與築路的工程人員，他說，這些工程人員揮汗築路，路通了，歷史上沒有他們的名子，但他們才是南迴改最大的功臣，他們才是值得歌頌的無名英雄。

上午的通車典禮，交通部長林佳龍、台東縣長饒慶鈴；立委廖國棟、劉櫂豪、陳瑩及台東縣、屏東兩縣各級民意代表數百人共同見證。

南迴改工程歷時9年，北起台東縣太麻里鄉香蘭段，南至屏東縣獅子鄉草埔段，工程路段合計53公里，通車後，台東到高雄路程可縮短30分鐘。

南廻改工程分三段施工，其中台東香蘭至金崙（A段）及金崙至大鳥（B段）段，已於今年10月28日前陸續通車；最後一段安朔至草埔（C段）為新闢路線則在今天上午10點舉辦通車典禮，南迴公路台東縣內路段全面「升級」成3至4線道，但南迴公路從屏東草埔到新路仍是2線道舊路，也被視為待改善的瓶頸路段。

南迴改施工期間，常遇颱風豪雨毀損剛做好的基礎建設，一切必須重新來過，其中工程難度最高的是草埔隧道開鑿。102 年 7 月南迴公路草埔隧道正式動工，歷時6年多竣工。

草埔隧道工程遇破碎的岩層，不僅增加施工的難度，而鑽洞開挖時，一次次又多又急的湧水，夾雜著泥水、土塊的破壞力，也讓現場人員措手不及，轉眼間摧毀了好不容易完成的部分工程，屢屢考驗著工程人的智慧；草埔隧道開鑿共經歷36次抽坍，出水量之大， 一分鐘竟然可以達到27 公噸之多，即瞬間注滿一輛大卡車水量，國內隧道施工湧水量，排名第三。