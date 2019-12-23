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高雄嬰兒死亡率高與空汙有關？衛生局：無證據證實

2019-12-23 10:44聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

台灣健康空氣行動聯盟與醫師指出高雄嬰兒與孕婦死亡率居六都之冠，與空汙有關，高雄市衛生局今表示，2018年高雄市嬰兒死亡率為千分之5.5，的確為六都第一，居全國第8，不過孕婦死亡率衛生局並無相關統計，該局分析2011到2017年嬰兒死因，主要是「周產期特定病況」，是否與空污有關並無已證實的證據。

高雄市環保局代理局長吳家安則說，近幾年高雄空氣品質已有大幅改善，但仍有很大改善空間，環保局將會持續推動各項改善策略，逐步達成空氣品質的目標，以保障民眾的健康。

衛生局說，0到1歲嬰兒死亡原因很多，包括母親孕期有抽菸、喝酒或吸毒等不良習慣，或是孕期有糖尿病、高血壓、子癲前症等病症，都會拉高嬰兒死亡風險；且因醫療資源或照顧知識不足等因素，偏遠無醫療區域的死亡率也高於市區，但是否為空汙因素造成，目前並無證據可證實。

衛生局表示，會針對高風險孕產婦加強照護、介入，目前就爭取國建署經費推動「高風險孕產婦健康管理計畫」，結合婦產科醫療院所、助產師（士）公會與轄區公共衛生資源，串接孕產照護資源網絡，由醫療端發現高風險姙娠及收案管理，定期關懷、居家關懷訪視，強化孕期及產後照護，以確保母嬰平安。

另外，衛生局也推動「未成年生育個案及其嬰幼兒健康照護介入計畫」，針對未成年少女生育母子全面收案納管，關懷到產後6個月，照顧婦嬰健康。

衛生局嬰兒死亡率

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