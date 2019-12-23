驚！水銀電池塞鼻 新竹3歲男童鼻軟骨穿孔

新竹一位3歲小男童左側鼻子卡著一顆鈕扣型水銀電池，小朋友邊哭鬧邊留著深褐色鼻涕、且伴隨濃重惡臭味，媽媽緊急將孩子送到急診，經新竹馬偕醫院耳鼻喉科醫師陳俊志以鼻鏡檢查，發現電池已開始腐化，造成男童鼻中膈黏膜壞死、軟骨穿孔，經手術取出後，未來可能恐影響鼻腔功能。

0到5歲正是小朋友好奇心爆發的時候，喜歡將BB彈、貼紙、小玩具等放入耳、鼻、口中，根據耳鼻喉科經驗，就醫的小朋友除了感冒、咳嗽以外，最多就是因異物放入體內而就醫。如果家中小朋友出現常揉鼻子、流鼻血有、濃稠腥臭分泌物，或是時常張嘴呼吸，爸媽就要多留意小朋友狀況。

陳俊志說明，人體鼻腔黏膜佈滿微血管，下方就是骨骼和軟骨。以3歲小弟弟為例，水銀電池塞入至鼻腔中，造成強鹼性液體外漏腐蝕黏膜，導致鼻中隔穿孔。雖然經過手術順利取出電池，但小朋友鼻中隔穿孔範圍較大，未來還需要透過鼻整型手術進行矯正。

陳俊志還說，除了鼻腔久置水銀電池外，氣管異物堵塞在門診也是相當棘手，尤其像紅豆、綠豆、花生等豆類，可能因水分的吸收造成膨脹，進而堵塞支氣管造成窒息。因此家中如果還有年紀較小的小小孩，建議家長應該收好相關物品，避免小孩輕易拿取而放入體內。