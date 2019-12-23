空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

相關新聞
驚！水銀電池塞鼻 新竹3歲男童鼻軟骨穿孔2019-12-23 10:15
吳德榮：周五清晨北台灣低溫探13度 下周日脫離水氣2019-12-23 07:46
烏來台車今年突破60萬搭乘人次 創下歷史新高2019-12-23 11:16
調查：弱勢兒少每餐僅32元 七成吃不飽、省錢餓肚子2019-12-23 11:00
《風鈴風鈴》：李行回歸鄉土寫實前的最後夢幻2019-12-23 10:57
首位隧道工地女主任 她肩扛340人生命2019-12-23 10:56
空汙致母嬰死亡率23年新高？ 環署：不能純粹推論因果2019-12-23 10:54
南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬2019-12-23 10:48
高雄嬰兒死亡率高與空汙有關？衛生局：無證據證實2019-12-23 10:44
南迴公路拓寬工程 大事記2019-12-23 10:39
本來已訂遠航的人留意…過年離島第二波加班機18時開賣2019-12-23 10:38
那些年的瓊瑤電影：《風鈴風鈴》新時代瓊女郎林鳳嬌2019-12-23 09:59
東北季風影響各地早晚涼 中南部晴朗溫差大2019-12-23 09:10
周末水氣多偏涼 彭啟明：跨年元旦應會緩和天氣不錯2019-12-23 07:33
吃太補了！20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶2019-12-23 07:06
台灣十大視覺藝術新聞出爐 「鄭麗君留任」拿下第一名2019-12-23 04:34
台東衝浪基地獲好評 日本玩家來定居2019-12-23 01:01
中角灣衝浪基地啟用 沙灘…都是垃圾2019-12-23 01:01
健康你我他╱鐘擺甩掉五十肩2019-12-23 00:33
舊十碼走入歷史 安心專線1925上路2019-12-23 00:30
健康名人堂／C肝印度之旅到網路購藥2019-12-23 00:26
流感疫苗晚開打 肺炎人數恐攀升2019-12-23 00:06
冬颱帶水氣 耶誕前後好天氣2019-12-22 23:48
放寬大車駕駛到68歲...讓老司機開交通車 排低風險班表2019-12-22 23:44
缺工！大車駕駛將放寬年齡上限2019-12-22 23:39
秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂2019-12-22 19:29
美加電子菸續肆虐 35歲以下青年受害大2019-12-22 19:21
電子菸致慢性肺病 與E乙酸酯相關2019-12-22 19:20
乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥2019-12-22 16:23
全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血2019-12-22 16:14
甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物2019-12-22 16:10
台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照2019-12-22 14:43
大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲2019-12-22 14:31
五月天旋風機場捷運單日破10萬 桃捷公司年終肯定加碼2019-12-22 14:00
消費點數跨年就蒸發 消基會：應制定定型化契約2019-12-22 13:22
超商、超市年終點數清倉 你換了沒？2019-12-22 13:22
愛肝達人站／百萬B肝帶原者 千萬別讓人生變黑白2019-12-22 13:09
健康相談室／進補吃參 看體質 講適性2019-12-22 13:08
保健看過來／喘、咳、心疼痛 要防心衰竭2019-12-22 13:07
熱門文章
秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂2019-12-22 19:29
東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了2019-12-22 22:23
「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女2019-12-22 15:03
吃太補了！20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶2019-12-23 07:06
保健看過來／喘、咳、心疼痛 要防心衰竭2019-12-22 13:07
台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照2019-12-22 14:43
紓解大車駕駛荒 交通部研議放寬大車駕照年齡上限2019-12-22 16:18
缺工！大車駕駛將放寬年齡上限2019-12-22 23:39
吳德榮：周五清晨北台灣低溫探13度 下周日脫離水氣2019-12-23 07:46
黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝2019-12-22 18:35
「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌2019-12-21 18:28
日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位2019-12-22 11:22
唐綺陽星座運勢週報：天秤好消息頻頻 獅子參加聚會認識新朋友2019-12-23 07:39
保育類豆腐鯊擱淺綠島睡美人海灘 熱心遊客po文求助2019-12-22 17:17
每日星座運勢／牡羊專注工作效率增 不易守住錢財2019-12-23 00:00
7米長豆腐鯊擱淺綠島 救援人員趁漲潮送回大海2019-12-22 18:04
冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病2019-12-22 11:59
旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有2019-12-22 12:59
蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了2019-12-22 17:08
空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路2019-12-23 10:07
五月天旋風機場捷運單日破10萬 桃捷公司年終肯定加碼2019-12-22 14:00
史上最霸氣！快買「哥吉拉面紙盒」每一抽狂噴原子吐息2019-12-22 12:18
歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊2019-12-22 13:59
台灣十大視覺藝術新聞出爐 「鄭麗君留任」拿下第一名2019-12-23 04:34
超商、超市年終點數清倉 你換了沒？2019-12-22 13:22
冬颱帶水氣 耶誕前後好天氣2019-12-22 23:48
全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血2019-12-22 16:14
豆腐鯊擱淺綠島 眾人推回大海2019-12-23 00:03
加油要快！汽柴油連二漲 95無鉛漲破29元2019-12-22 12:09
亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃2019-12-22 13:24
乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥2019-12-22 16:23
「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心2019-12-22 20:23
周末水氣多偏涼 彭啟明：跨年元旦應會緩和天氣不錯2019-12-23 07:33
大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲2019-12-22 14:31
中角灣衝浪基地啟用 沙灘…都是垃圾2019-12-23 01:01
甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物2019-12-22 16:10
貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告2019-12-22 12:53
乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道2019-12-22 12:20
好好吃／130道、59種植化素食譜 3專家教你呷健康2019-12-22 13:06
驚！水銀電池塞鼻 新竹3歲男童鼻軟骨穿孔2019-12-23 10:15
留言