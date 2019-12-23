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空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07攝影中心 記者林澔一／即時報導

台9線南迴公路拓寬改善計畫，最後的安朔至草埔段將於中午正式開放通車。南迴改全線通車後，台東屏東單程車程將可縮短30分鐘。台九線北起台北忠孝東路，東經宜蘭、蘇花到台東，終至屏東楓港，全長474.3公里，開通後一直是全台最長的公路。因「南迴公路改善工程」截彎取直，縮減20公里，因此成為了第二長的公路。

台九線南迴公路中午將正式通車。記者林澔一／攝影
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台九線南迴公路中午將正式通車。記者林澔一／攝影
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台九線南迴公路中午將正式通車。記者林澔一／攝影
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屏東台東南迴公路

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