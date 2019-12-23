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病患腋下摸到「1串葡萄」愁容滿面 醫暖心承諾逼哭眾人

2019-12-23 12:30聯合新聞網 綜合報導

江坤俊醫師常在臉書貼文分享和患者的對話。示意圖。圖片來源／ingimage
江坤俊醫師常在臉書貼文分享和患者的對話。示意圖。圖片來源／ingimage
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外科醫師江坤俊分享一個溫馨的診間小故事，近日為一名30多歲的女子看診，身邊還跟了一位小女孩，該女子左乳有3公分的腫瘤，用手摸就能摸到一串像葡萄的東西，讓她就醫時心事重重，不斷詢問「會很嚴重嗎？」江坤俊注意到，看診時小女孩都幾緊握著她的手，為她打氣，讓他很感動，門診結束後他向小女孩說，「我會連你媽媽的健康一起還給你」，溫馨舉動惹哭眾人。

外科醫師江坤俊21日在臉書發文表示，某次門診來了一位30餘歲的女子，身邊帶著她的女兒，她坐在門診的椅子上，一副心事重重的樣子，她拿出一疊病歷，表示自己左乳有一顆3公分的腫瘤，腋下淋巴也腫大，用手摸就能摸到一串類似葡萄的東西。

該女子說，在其他醫院已切片檢查，並證實是乳癌，電腦斷層後懷疑癌細胞已轉移到肝臟，讓她緊張的不斷詢問「這樣會很嚴重嗎？我是不是拖太久了？」江坤俊貼心的安慰她說，「只要妳肯開始，就不算晚，至於嚴不嚴重，我是覺得還好」。

江坤俊注意到，在看診期間，女子身邊約7、8歲的女兒都緊緊握住她的手，像是要為媽媽打氣一樣，門診結束後，她女兒伸手要拿媽媽的健保卡，他溫暖的向小女孩說，「不要急，我不只會還妳媽媽的健保卡，連妳媽媽的健康我也會還給妳」。

江坤俊表示，「妳女兒想要保護妳的樣子我看到了，我真的很感動，我會守住我對妳女兒的承諾」。溫馨故事惹哭大批網友，有人留言「江醫師醫病也醫心，心情愉悅亦是良藥啊」、「醫師你真的很棒！慶幸台灣還有你這麼好的醫生」。

不少曾給江坤俊看病的網友也留言「您總是給我們鼓勵，要我們別怕，把自己放心交給您，您總是這麼暖」、「江醫師的溫暖和鼓勵是病患對抗疾病最大的支柱，江醫師您真的很棒，感謝有你」。

醫師腫瘤癌細胞

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