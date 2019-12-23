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聯合報社論／不肯面對「終戰」的「高雄奇蹟」

吳德榮：周五清晨北台灣低溫探13度 下周日脫離水氣

2019-12-23 07:46聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明起氣溫會大幅回升，不過周四晚起北台灣氣溫遽降，轉濕冷，周五到周六清晨氣溫降到最低。

吳德榮說，受一小股東北季風影響，今晨北海岸、東半部有局部短暫降雨；北台灣低溫約比昨晨下降2度，中南部低溫約下降1度。最新（22日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，白天北台灣雲量多、偶見陽光，天氣稍涼；中南部仍為晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

他指出，明天至周四下午東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，氣溫大幅回升，北台灣高溫逐日約可升至27、28度、中南部則可達30、31度左右，為溫暖如春的耶誕節。所以周四中午至下午，全台皆有不錯的機率可以觀賞到日偏食的景象。

吳德榮表示，周四晚起至周五另一波較強東北季風南下，北台灣轉濕冷，周五晨及周五晚、周六晨氣溫降至最低，大台北平地約可降至13、14度。迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率；背風面所受的影響較小，氣溫略下降。

他說，周六東北季風減弱，颱風巴逢也在南海減弱，但其外圍水氣輸送至台灣附近，給各地帶來明顯降雨的機率。下周日可望逐漸脫離巴逢殘餘的水氣。

中央氣象局說，今天東北季風影響，東半部及大台北東側有少部分的短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣；氣溫方面，各地晚低溫約17至20度間，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，白天北台灣高溫約22至24度，花東約24至26度，中南部仍可達27至30度，日夜溫差較大。

中央氣象局說，白天北台灣高溫約22至24度，花東約24至26度，中南部仍可達27...
中央氣象局說，白天北台灣高溫約22至24度，花東約24至26度，中南部仍可達27至30度，日夜溫差較大。本報資料照片
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吳德榮低溫高溫

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