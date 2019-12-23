周末水氣多偏涼 彭啟明：跨年元旦應會緩和天氣不錯

今年將迎接偏暖的耶誕節，周五到周末可能全台轉濕涼，不過天氣風險公司總經理彭啟明說，預期下一波冷空氣不至於影響到跨年及元旦的天氣。

彭啟明在臉書「天氣達人彭啟明」指出，今天維持東北風的天氣，但強度不夠強，有點涼但都不到冷。北部類似周日的天氣，白天回溫幅度有限，清晨低溫18-19度，中午高溫22-24度，南部白天可到25-27度。

他說，周二、三、四東北風減弱，全台轉晴回溫，北部可以到24-26度，中南部可以到26-28度，是很舒服的溫度，可惜傳統耶誕節要有點冷的天氣才有氣氛，今年聖誕節是明顯偏暖。

彭啟明指出，值得留意的是周末生成的今年第29號颱風巴逢，預計明天逐漸接近菲律賓的中部島嶼，周四進入南海，周五、六日在南海發展後逐步消散。

他說，大家不必擔心颱風是否會北上影響台灣，但要稍留意颱風的水氣可能在周四、五後逐步北上，配合東北風增強及周四下半天另外一波冷空氣南下，周五到這周末，很可能全台各地都是水氣多，偏濕涼的天氣類型。北部的空曠低溫可能下看13-15度，中南部15-16度，加上水氣多，就會感覺有點冷。

至於是否會影響到跨年到元旦的日出，彭啟明認為，預期不太會影響這些戶外活動，跨年元旦預估天氣還不錯，但仍須即時更新。

他指出，今年冷空氣的行經的路徑較為特殊，到目前為止都明顯偏北行走，較少往南方發展，台灣附近要轉很冷，目前還看不到明顯的訊息，就是先前氣候預測偏暖冬的狀況。