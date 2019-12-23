吃太補了！20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶

24歲的上班族李小姐從小就嗜吃藥膳，天氣一轉涼，幾乎天天都喝當歸羊肉湯、吃麻油雞和麻油腰子，不只買藥材在家燉補，連外食也必點，有時從中餐、晚餐吃到消夜，一天三餐也不厭倦；最近她覺得左眼視力模糊，就醫赫然發現竟是眼內緩慢出血肇禍，且血塊還形成結晶體，懷疑是「吃太補」造成。

收治病患的大仁科技大學藥學暨健康學院副教授、眼科主治醫師洪啟庭表示，患者有100度輕度近視，眼球各部位檢查均正常，但左眼矯正視力後仍只有0.4，且眼壓偏高，達28mmHg（毫米汞柱）後以裂隙燈觀察，發現左眼眼角有多處明顯血塊、角膜下的前房出血，雖口服止血藥並使用降眼壓藥水，2周後仍持續有血塊及結晶體產生。

洪啟庭說，為避免傷及患者視力，他趕緊進行手術將血塊取出，該血塊及發亮結晶體經生物染色檢驗，確定是鐵質沉積造成，所幸患者術後隔天除角膜些許水腫，前房已沒有出血，眼壓也降到20mmHg以下；術後一星期，矯正視力已回到1.0。

「藥膳味道真的很香！」李小姐受訪時表示，因為藥膳美味無法擋，自己連夏天都常吃當歸排骨、羊肉和豬腳，冬天到了更嗜吃麻油雞、麻油麵線和麻油腰子，從醫師得知眼睛視力模糊及不適感是出血引發，還可能是吃補造成，「當下真的有嚇到」，眼睛術後她視力恢復，已不敢再多吃補。

洪啟庭說，經常被用作藥膳食材的當歸，可去除腥味，增加肉的香氣，並有活血止痛作用，但過量食用，會有嗜睡、口乾、煩躁流鼻血、月經量多，甚至血壓下降等；至於冬天進補最常用的「麻油」，加上薑、酒等熱性食材烹調，雖可促進血液循環，但吃多了反容易上火。