中角灣衝浪基地啟用 沙灘…都是垃圾

行政院長蘇貞昌（右一）昨出席中角灣衝浪基地揭牌時發飆，不滿沙灘滿是垃圾。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

新北市中角灣國際衝浪基地昨趕在選前揭牌。不過，這個破紀錄在十一個月內「生出來」的國際衝浪基地，也被外界指「急就章」。不僅沙灘漁網、磚塊、垃圾滿布，前往揭牌的行政院長蘇貞昌當場發飆，交通部觀光局和教育部體育署對於要如何打造國際衝浪基地，也仍各吹各的調。

「難怪你們不讓我下來！」

昨儀式後，蘇貞昌突檢沙灘，看到有木頭、石塊、漁網，當場發飆說「難怪你們不讓我下來！」直說沙子要挖深一公尺把垃圾砂石篩掉。蘇貞昌說，這麼短時間蓋起來很不簡單，但好可以更好。

蘇貞昌還說，可利用防風景觀樹木植栽，遮蔽部分民宅，讓海邊風景與視野更美麗。交通部政次王國材說，因經費不夠，防風景觀樹木列入第二期工程，蘇反問「我全力支持經費，有少過錢嗎？」蘇還質疑花圃隔離矮牆石頭堆疊工程太粗糙、簡陋，「這樣怎麼能夠落成、驗收？」

不過，一個國際衝浪基地為何要急著一年內就生出來？恐也與蘇貞昌一句「年底就要蓋起來」有關。

中角灣國際衝浪基地是蘇貞昌去年競選新北市長時的政見。敗選後，蘇貞昌回鍋就任行政院長，今年一月他主持第一次行政院會時，當選的侯友宜提出中角灣衝浪基地有必要建設，蘇隔天就衝到中角灣視察，並拍板建設費用九千多萬元由中央出，喊出「今年底就要蓋起來」。

觀光局：只管理遊客中心

如今不僅現場硬體還未準備好，如何透過軟體賽事打造國際基地也還無具體規畫。觀光局昨說，中角灣基地分成衝浪中心跟遊客中心，觀光局只管理遊客中心，未來將委外經營提供旅遊諮詢、沖水等服務，或提供簡易咖啡廳，營造一個海邊據點；衝浪中心則由新北市負責，以後有衝浪賽事或是教育訓練，要由體育署或新北市負責。

「體育署任務是改善環境」

體育署說，基地興建後交由地方政府體育單位，「體育署任務就是改善環境。」體育署說，中角灣的場地較小，未來是否能舉辦國際賽，要視季節、浪況等多方評估。

新北市：周末將開體驗課程

新北市體育處說，未來有兩項要務，一是加強全民運動，對一般大眾在周末開體驗課程，也對當地中角國小、金山高中開課；另提供國手培訓支持。未來會先從全國賽試辦起，再展望國際賽事。

中華民國衝浪運動協會理事長余明錦說，雖離真正國際級衝浪基地還有一點距離，但工程很趕，先求有再求好，現在開始培訓選手，目標八年後進軍奧運。蘇貞昌說，明年奧運有衝浪項目，衝浪基地搭好舞台，接下來要訓練好人才，政府會補助中角國小、金山高中四千萬元培育經費。