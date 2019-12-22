秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

氣象局表示周末受另一波東北季風及巴逢颱風帶來水氣，恐影響跨年天氣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明起水氣逐漸減少，直到周二、周三的平安夜跟耶誕節，天氣都相當穩定，氣溫「暖烘烘」，但周末受另一波東北季風及巴逢颱風帶來水氣，恐影響跨年天氣。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天早上8時增強為輕度颱風巴逢，將朝西北西移動往菲律賓群島前進，不會直接影響台灣天氣。但氣象局說，巴逢會在耶誕節後進入南海，雲系將北抬至台灣附近，周五晚上天氣可能不太穩定，且周二起台灣東半側沿海也容易出現長浪。

氣象局表示，明天上班日，雖仍受東北季風影響，但水氣變少，各地陽光都有機會露臉，只有基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，氣溫則是「北涼南暖」。

周二平安夜及周三耶誕節時東北季風減弱，天氣穩定、氣溫暖熱，但中南部清晨易有局部霧，行車請注意安全。日夜溫差變化大，民眾外出須注意衣物增減。

周四下午起有鋒面及另一波東北季風影響，這波東北季風相對上一波較強、也較為潮濕，因此北部及東半部都有短暫雨，而此時南方雲系逐漸北抬，南部地區降雨機率也會逐漸提高。