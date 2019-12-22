美加電子菸續肆虐 35歲以下青年受害大

鄰近美國的加拿大也傳出有14個因為吸食電子菸而引起肺部疾病就醫的案例，其中半數是35歲以下青年。(photo by twitter) 分享 facebook 電子菸肺傷害疫情又升高！美國在聖誕節前夕公佈2019年最後一次電子菸肺傷害(EVALI)疫情，通報確診病例逾2506人，且已有54人死亡，距上周再增近百名受害者。鄰近美國的加拿大也傳出有14個因為吸食電子菸而引起肺部疾病就醫的案例，其中半數是35歲以下青年。

這次公布的美國電子菸肺傷害案例中，最年輕者為13歲，死亡案例最小的是17歲，通報患者中有8成是35歲以下的青年。加拿大就醫的案例中，半也是是35歲以下青年。

台大醫院家庭醫學部郭斐然醫師指出，回顧2019年已有足夠科學研究，證實電子菸、加熱菸等新興菸品的各種危害，尤其是直接打臉電子菸商的謊言，譬如電子菸確實成癮、電子菸確實會致癌、電子菸確定有二手、三手菸害、電子菸爆炸事件不只是少數意外…郭斐然醫師都一一破解。

董氏基金會執行長姚思遠表示，2010年美國開放電子菸已造成全美有2100萬人吸食電子菸，其中530萬人是青少年；另外根據加拿大官方報告指出，加拿大政府開放電子菸政策，結果一年後，青少年電子菸吸食率從10%上升到20%，一年飆增一倍。

「展望新的一年，民間團體相信政府『全面禁止新興菸品』不只是喊喊口號而已，」姚思遠盼望政府能確實扛起責任，落實新興菸品違法稽查取締工作，並且全力啟動修法行動，台灣應以美加等國經驗為警惕，及早終止電子菸商發展新成癮世代市場、獲取快速且巨大利益的詭計。

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