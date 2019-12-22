電子菸致慢性肺病 與E乙酸酯相關

電子菸可能會增加慢性呼吸系統疾病的風險！研究顯示，電子菸與患上慢性阻塞性肺病和肺氣腫等疾病有很大關聯。最近爆發了與電子菸相關的致命肺部疾病，尤其是當電子菸與可燃性煙草結合使用時，發現與THC及維生素E乙酸酯有關係，造成對肺部的傷害。

肺損傷與THC有關

根據《科學美國》報導，媒體對電子菸的報導大多集中在短期或急性健康影響上，在美國50州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維爾京群島，已報告超過2,500例電子菸或相關產品使用引起的肺損傷（EVALI），最常報告含有THC（大麻中主要精神活性成分）的「黑市」產品，迄今為止已確認有54人死亡。

這項新研究表明，電子菸還可能引起長期健康問題。這項研究於本週在《美國預防醫學雜誌》上發表，發現使用該設備的人更容易患上肺部疾病，例如慢性阻塞性肺疾病（COPD），慢性支氣管炎，肺氣腫或哮喘。電子菸被認為是減少吸煙者吸煙危害的一種方法，而新發現可能會挑戰這一點。

維生素E乙酸酯

根據《石英》報導，衛生官員已經確認了至少一種有毒成分：維生素E乙酸酯，在一些裝有THC（大麻中的精神活性成分）的彈藥筒中使用了這種化學物質。在《新英格蘭醫學雜誌》上發表的一篇論文中，衛生官員在51名已經發生（或死於）與電子菸相關的疾病的人中的48個人的肺液中發現了維生素E乙酸酯。

該研究與已經持續數月緩慢增長的證據相結合，足以得出明確的結論：EVALI （電子菸或使用電子菸產品使用引起的肺損傷）爆發可以歸因於暴露在含有維生素E乙酸酯的四氫大麻酚產品。這並不意味著維生素E乙酸鹽是唯一應受譴責的化合物：有些人根本沒有使用THC產品，多種化學物質導致肺部疾病仍待研究發現。

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