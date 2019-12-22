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全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血

2019-12-22 16:14聯合報 記者邱宜君／即時報導

每年12月到隔年春節前，是全台血液庫存最「入不敷出」的時期。根據最新統計，截至1...
每年12月到隔年春節前，是全台血液庫存最「入不敷出」的時期。根據最新統計，截至12月22日止，全台各中心都有血液低於安全庫存的情況。 圖／聯合報系資料照片
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每年12月到隔年春節前，是全台血液庫存最「入不敷出」的時期。根據最新統計，截至12月22日止，全台各中心都有血液低於安全庫存的情況，其中又以台北中心最嚴重，不但所有血型都缺，整體安全庫存只剩4.8天，台中中心更是急缺O型血，庫存只剩3.7天。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，每年12月至隔年1月過年前，因天氣寒冷，民眾出門捐血意願降低，加上正值流感疫情高峰，許多人因為感冒，想捐血也不能捐，因此血庫的進帳往往在過年前都會持續變少。即便捐血量減少，用血量卻是上升的，冬季除了好發心血管疾病，民眾也會希望一般排程手術在過年前做完，可以安心出院過年，加上準備返鄉過年的種種繁瑣事宜，令人忙得不可開交，因此過年前這段時間，血庫總是入不敷出，警報頻傳。

根據台灣血液基金會最新統計，截至12月22日，全台平均血液庫存量僅剩6天，低於7天安全庫存。分區來看，台北中心所有血型庫存都低於7天安全值，整體僅剩4.8天，其中以O型僅剩4.3天、AB型僅剩4.6天最慘。台中地區整體庫存只有5.4天，而且急缺O型血，目前僅剩3.7天庫存。

洪英聖表示，明年春節較早，而且連假長達七天，許多人可能會計畫出國旅遊，返國後還要等1個月才能捐血，因此血液基金會都要未雨綢繆，在春節前啟動捐血月活動，希望至少讓血液安全庫存量從7天拉長至9天。明天起，全台各地捐血中心都會同步展開捐血月活動，呼籲民眾留意所在地捐血中心官網或臉書的相關活動訊息，踴躍捐血。

捐血中心血液基金會春節

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