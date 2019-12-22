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甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物

2019-12-22 16:10聯合報 記者邱宜君／即時報導

冬至吃湯圓，但小心湯圓黏牙，也是蛀牙壞菌最愛的食物。近年牙醫研究發現蛀牙與口腔細菌生態失衡有關，如果不耐酸、不產酸的好菌變少，容易導致蛀牙相關細菌增加、反覆蛀牙。牙醫建議從飲食、潔牙、使用氟化物、定期看診等習慣，改善口腔菌叢，才能避免蛀牙補了又蛀，蛀了又補的惡性循環。

兒童牙科醫學會今舉辦學術研討會，會中由夢奇地牙醫診所兒童牙科主治醫師黃仲民發表口腔中的菌相與蛀牙的相關性。黃仲民表示，過去有學者找10種不同的口腔細菌，按照健康人的好菌壞菌比率，其中一個培養皿加入葡萄糖，觀察糖分對口腔細菌生態的影響，結果發現加糖會使酸鹼值持續降低，表示口腔會明顯酸化，好菌大幅減少。

黃仲民說，口腔中有多種細菌共生，包括不容易產生酸性物質也不耐酸的好菌，以及容易生酸並造成蛀牙的壞菌，而蛀牙和糖分高度相關，就是因為有壞菌代謝糖份產生的大量酸性物質。

這些酸性物質也會回過頭來影響牙齒當中的細菌生態，減少好菌的勢力，增強壞菌的比例，導致口腔整體環境偏酸，成為容易蛀牙的環境。

黃仲民表示，過去治療蛀牙，只是把牙齒蛀後的坑洞補起來，卻忽略改善口腔菌相的重要性，結果補了又蛀，蛀了再補，無法根本解決。黃仲民提醒，口腔菌相生態主要與飲食習慣、清潔習慣有關，如果飲食中高糖食物、黏牙食物的比例高，就容易滋生壞菌，例如糖果、養樂多、餅乾等，都是容易增加口中壞菌的食物，兒童一天內喝奶次數若超過五次，口腔環境也很容易變為酸性。

要維持口中菌相在不易蛀牙的平衡狀態，黃仲民建議，三餐吃飯時間和次數固定，每餐進食儘量不要超過半小時，以減少口中充滿食物與牙齒接觸的時間。另外建議每天至少刷牙兩次，其中一次一定要在睡前，而且要用含氟牙膏。黃仲民說，氟化物可以影響嗜糖細菌的代謝，減少酸的產生，用含氟牙膏刷完牙，把泡沫吐掉之後，可以不需要再漱口，預防蛀牙的效果更好。

冬至吃湯圓，但小心湯圓黏牙，也是蛀牙壞菌最愛的食物。本報資料照片
冬至吃湯圓，但小心湯圓黏牙，也是蛀牙壞菌最愛的食物。本報資料照片
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蛀牙牙齒

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