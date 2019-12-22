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陳文琦、王雪紅慶聖誕 高唱奇異恩典

2019-12-22 16:42台灣醒報 記者游清淵╱台北報導

TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦與榮譽董事長王雪紅夫婦高唱《奇異恩典》，與台...
TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦與榮譽董事長王雪紅夫婦高唱《奇異恩典》，與台下社福團體朋友同樂。(主辦單位提供)
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今年聖誕前夕，來自不同領域的23家社福團體關心的弱勢族群800人齊聚用餐，分享聖誕之愛。TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦與榮譽董事長王雪紅夫婦高唱《奇異恩典》，與台下社福團體朋友，共度溫馨聖誕節

TVBS信望愛永續基金會與眾教會自今年起發起「聖誕・愛無限」系列活動，由21日舉辦的「公益餐會」揭開序幕。陳文琦與王雪紅夫婦上台致詞，並帶來《奇異恩典》、《耶穌喜愛世上小孩》兩首詩歌。

陳文琦表示，他從小就愛唱《耶穌喜愛世上小孩》，早上他還唱給王雪紅聽，王雪紅問他說：「我們是小孩嗎？」。陳文琦說：「在上帝的眼裡，我們都是小孩。」這首輕快聖歌，帶動現場歡唱氣氛。王雪紅說：「要特別感謝付出這麼多心血的同工，沒有你們，上帝的愛無法傳達出去。」

現場邀請來自長者、身心障礙者、青少兒、罕見疾病等不同領域社福團體所扶助的弱勢個案等，約800人共度一堂，有的遠從高雄而來，還有來自基隆、三峽、新竹等地的社福團體一同共襄。

台灣第一對成功分割連體嬰忠義也來到現場，他表示，繼承哥哥忠仁的遺願，目前在中小學擔任生命教育講師。擁有一對雙胞胎的他盼望用上帝的愛養大他們，祝福大家有個美好的聖誕節。

現場表演節目豐富，「六龜山地育幼院合唱團」清晨五點就搭車北上，帶來《哈利路亞》天籟美聲，觸動人心。「罕病天籟少女團」雖身有疾病，仍勇敢站上舞台，用歌聲帶來希望。還有「伊甸盲人喜樂合唱團」的活潑演出，謙稱自己是「目中無人，心中有神」，願用上帝的愛照亮世界。

【更多精采內容，詳見

耶穌聖誕節罕見疾病

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