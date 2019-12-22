台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

被網友封為台版《天氣之子》場景的桃園大溪透明景觀橋，即將在2020年1月開放，提供遊客免費入內拍照。由於1月底正好是農曆過年，屆時勢必會擠滿人潮。

位於石門水庫下游的「中庄調整池」是台灣首座備用水庫，其中，人行及自行車專用景觀橋，因藍白色欄杆支架打造出透視感玻璃棧道，平台寬約4.2公尺、長約13.5公尺，採用鋼構及橋面強化玻璃施作，底下有深藍色的湖水景色，讓人彷彿有走在海上的感覺。

如此美景在IG上曝光，吸引不少遊客想前往朝聖。但由於該景點之前只提供教育用途，必須預先申請才能登橋，一般民眾不能進入，因而成了還沒開放就先爆紅景點。

為了讓一般民眾也可以體驗，北水局近日宣布自明年1月1日到31日間，試辦景觀平台定時開放，開放時段為例假日早上9點半到11點半、下午2點到4點半，平日則是早上10點到11點。

不過，水北局提醒，前往民眾切勿在平台上奔跑、跳躍或是敲打玻璃等行為，並且應該遵循現場管理人員指示進出，以確保現場秩序及安全。

地址：桃園市大溪區22之9號

開放日期：2020年1月1日到1月31日

開放時間：例假日上午9:30~11:30；14:00~16:00