大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲

大型車職業駕駛人駕照年齡上限為65歲，交通部擬「有條件放寬」到68歲，適用對象限定行駛區域固定、駕駛行車路程較短、限制每日最高工時等條件下的貨運三業、遊覽車客運業（限駕交通車）、市區及一般公路客運業，國道客運僅限台北往返基隆、桃園、宜蘭或其他相鄰縣市間國道客運路線。

交通部也研擬提出駕駛時間管控配套，盼兼顧道路交通安全、高齡就業權益及回應運輸業界缺員需求。

其他職業駕駛人執業資格，計程車職業駕駛人持照年齡97年時由65歲延長至68歲；99年12月再放寬其他小型車職業駕駛人持照年齡延長到68歲；106年4月再放寬小型車駕駛人持照年齡到70歲。

交通部說，本次研議規畫方案是參考小型車逐步檢討放寬作法，並考量大型車安全風險較高，宜採更嚴謹的體格檢查標準，因此65歲至68歲大型車職業駕駛人每年應適用體檢標準，將比照現行68歲至70歲小型車職業駕駛人適用的體檢標準。

該體檢標準除了一般年滿60歲職業駕駛人應符合的體檢項目外，再增加睡眠品質問卷評估、運動心電圖檢查、尿液檢驗、血液檢驗及生化檢驗，以確認駕駛人適性駕駛能力。還需檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗，或無患有失智症證明文件。

另外，駕駛人若駕駛汽車違反道路交通安全規則、高速公路及快速公路交通管制規則，因而肇事致人受傷未受吊銷駕駛執照處分，應重新辦理相關體格檢查，及檢附無患有失智症證明文件，符合規定後，才能繼續領有該職業駕駛執照。