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乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道

2019-12-22 12:20聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

乾癬又稱作牛皮癬、銀屑病，過去以為會傳染，且因為皮膚紅斑、掉屑等症狀而受到汙名化。事實上，乾癬是一種慢性反覆發作的皮膚病，目前並無特效藥可「斷根」，醫師表示，最好的方式是「穩定控制疾病」到不會發作。

義大醫院皮膚科主任劉懿珊今天於「癬中求勝」講座中，與許多乾癬病友分享乾癬如何從發炎上游對症下藥。劉懿珊表示，乾癬是因自體免疫失調導致的「慢性發炎」疾病，由於皮膚受到免疫細胞攻擊而出現發紅現象，甚至刺激皮膚角質增生，而有脫屑的狀況。

乾癬依據嚴重程度而有不同的治療方式，乾癬嚴重程度則依病灶面積而定。通常以一個手掌為單位，病灶面積大約三個手掌以下，為輕度乾癬，十個手掌以上則是重度乾癬。通常輕中度乾癬可使用外用藥膏、局部照光來治療；中重度乾癬則必須搭配口服藥物。

有些病患尋求中醫，但乾癬一直發作卻人為是「排毒」現象，甚至許多患者不願意到皮膚科就醫，常認為醫師開的藥不是類固醇，就是傷肝傷腎。台北林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠則表示，約20至30％病患同時接受中西醫乾癬治療，但中醫治療如果真的沒有起色，還是要回頭找皮膚科醫師，不可誤認為是「排毒」而放任不管，任由發炎反應不斷地進行。

黃毓惠表示，過去十年乾癬治療已有很大的進展，副作用降低許多。除了外用藥膏、局部照光來治療和口服藥物外，也可使用生物製劑治療。生物製劑主要是抑制特定的發炎激素，例如TNF-α、介白素17（IL-17）或介白素-23（IL-23）等，且隨著醫療技術發展，新一代藥物也可抑制上游發炎細胞，不但能大幅改善病灶，甚至能達到完全沒有病灶的程度。

但劉懿珊也強調，雖然生物製劑雖能有效改善中重度患者的乾癬，但健保為有條件給付。病人必須符合是乾癬診斷超過半年，且在接受兩種口服藥各3個月及照光治療超過3個月，療效仍不佳且病灶超過體表面積10%才可申請。因此劉懿珊提醒病人，需規律回診用藥，定期監測發炎狀況，以免喪失健保申請資格。

劉懿珊和黃毓惠皆表示，乾癬「不只是皮膚的疾病」，對全身器官也都有負面影響，包括併發心血管疾病、乾癬性關節炎等。因此切勿聽信偏方或是誤以為「排毒現象」而延誤治療。

義大醫院皮膚科主任劉懿珊提醒乾癬病人，需規律回診用藥，定期監測發炎狀況。記者季相...
義大醫院皮膚科主任劉懿珊提醒乾癬病人，需規律回診用藥，定期監測發炎狀況。記者季相儒／攝影
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「癬中求勝」講座中，許多乾癬病友前來。記者季相儒／攝影
「癬中求勝」講座中，許多乾癬病友前來。記者季相儒／攝影
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台北林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，乾癬「不只是皮膚的疾病」，切勿聽信偏方...
台北林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，乾癬「不只是皮膚的疾病」，切勿聽信偏方或是誤以為「排毒現象」，而延誤治療。記者季相儒／攝影
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皮膚科醫師患者

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