冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病

今天冬至，按習俗除了拜拜外，國人會在這天吃湯圓象徵團圓、長一歲。中醫師表示，冬至在一年之中屬白晝時間最短、夜晚時間最長的一日，過了這一天，天地中的陰氣將漸減，陽氣將漸長，有著「冬至一陽生」的說法，從冬至開始，陽氣就要回升了。但同時呼籲民眾要注意心臟疾病，尤以冠心病好發於秋冬之交與冬季。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，春分、夏至、秋分、冬至是四季關鍵的四大節氣，冬至為24節氣中第22個、每年的12月22或23日間，此時陽光幾乎直射南回歸線，為北半球白晝最短、黑夜最長日。

陳潮宗說，冬至為陰氣從盛極而衰，陽氣萌芽時，而陽氣發源於腎，因此冬至是補腎最佳時節，進補食物時，味性要少鹹增苦、熱而不躁為主；民眾應注意精神狀態、勿用腦過度，避免長期過度勞累、積勞成疾外，也應適度運動，達到延年益壽。

他說，提醒如有糖尿病等慢性疾病患者，應注意自身保暖，外出時戴口罩、多穿衣服。另外，因此時天冷，有冠心病、心絞痛等患者，要特別提高警惕，預防發作。