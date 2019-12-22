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日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22香港01 記者許芷婷／報導

日記記下每天軼事，心情起伏，好為生活下註腳，追本溯源，好提醒自己怎樣一路走來；未做到這樣大智慧，「時常勤拂拭，莫使惹塵埃」可從家居做起。日本人妻三條凜花與女兒、兩隻小貓與丈夫生活，寫「365日のとっておき家事（365天的珍藏家事）」，更編輯成書，我們且看看如何用筆記本收納家中物品。

三條凛花為收納家居寫日誌，為每天定下主題，一天只做一件事，似是管理公司般管理家居...
三條凛花為收納家居寫日誌，為每天定下主題，一天只做一件事，似是管理公司般管理家居。（三條凛花 | 魔法の家事術@Twitter）
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三條凜花收納法：持續凌亂是擺位出了錯

三條凜花是位早婚的人妻，生於1988，與先生、女兒與小貓一起生活。畢業不久便結婚，丈夫是社會新鮮人，她卻因為不能好好收拾家居，而感到內疚。於是，她回想起大學時候井井有條的生活，因為她會寫筆記與日程，記下每天要完成的工作。於是，她也開始為收納家居寫日誌，為每天定下主題，一天只做一件事，似是管理公司般管理家居。

一天只做一件事 筆記記下每天主題

三條凜花除了寫網誌《365日のとっておき家事（365天的珍藏家事）》，也出版兩本書籍，分享如何以筆記幫忙收納。收納厲害的日本主婦多的是，似減肥方法，最重要是選擇適合自己的那一套。而三條凜花的，就是一天訂立一個主題「預定家事」－包括打掃、做菜與例行家務。筆記中更會配上很多圖畫，列明細節，似是家務的工作手冊。而且，除了每天主題外，她也會把容易忘記的小事寫在筆記本中－如廚房海綿的更換、窗簾的清洗與電燈開關板的清潔等等，一切井井有條，也可減少「不確定」的因素，也令生活指數日漸提高。

「蝸居」也可家收納妥當

看許許多多的「斷捨離」家居照，大多一絲不苟得似無人居住，家中空間寬敞，似示範單位。看時着實舒服，可也總是參考不來，只因只是尋常家居，雜亂與狹窄也是尋常。可筆者看三條凜花的自白中說到，一家三口與小貓住在只有一個房間的房子，有些傢具都用摺疊的，似尋常家庭，也似大多的香港家居，因此比起那些整潔過頭的相片，更有說服力。

即使是「蝸居」，也可收納妥當。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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