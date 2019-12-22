親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「最美練習生」陳昕葳因媽媽臉書貼文 遭陸網友痛批「滾吧」

2019成新竹市得獎年 新竹市再獲台灣景觀大賞10獎

2019-12-22 11:09聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

「2019年第七屆台灣景觀大賞」近期公布得獎作品，新竹市公共建設從眾多作品中脫穎而出，是全國得到最多獎項的縣市，共榮獲10座獎項，包括新竹市漁人碼頭與將軍村獲得2座優質獎、其他8項公共建設則獲佳作獎肯定，行政處表示，其中「風景遊憩類」3獎項全部由新竹市微笑水岸囊括。

2019年新竹市在公共建設獲各界肯定，共有15項建設獲得國家卓越建設獎，包含新竹左岸更獲得全國水環境大賞獎、將軍村榮獲Shopping Design設計雜誌百大設計獎肯定、全國景觀大賞再獲10獎；還有市長林智堅成為全台首位榮獲「亞太區景觀建築傑出人物獎」。

行政處表示，今年得獎10件作品中，其中新竹漁人碼頭遊憩空間再造及將軍村圖書資訊園區獲得「優質獎」，新竹市大庄、香山公園改善工程、港南運河親水空間、新竹左岸、新竹市港北生態埤塘營造工程、東大路機車地下道、新竹市關埔國小新設國小建校工程、東門圓環人行道改善及青草湖周邊景觀改善均獲佳作肯定。

中華民國景觀學會理事長許晉誌表示，新竹市政府近年推動行政程序革新，持續強化對公共工程設計品質的把關，透過市府全體動員，使整體城市景觀治理上的成果非常卓著。針對新竹市都市與田園景觀的作為也是備受大眾肯定，值得成為城市景觀治理上的典範。

「市民的笑容是最直接肯定」，林智堅說，過去5年市府以「減法設計、尊重專業、以人為本」為原則，將美學融入公共建設，過程中遇到困難與挫折，感謝市府團隊全力以赴、從不放棄，他也引用黃聲遠建築師名言「故鄉的美希望每個人都有機會奮鬥出來，而且也只能一直努力」，因此他會繼續為故鄉的美而奮鬥。

「風景遊憩類」項目從全國縣市評選3件得獎建設，由新竹市新竹左岸、新竹漁人碼頭、港南運河公園一舉拿下，評審委員肯定市府努力，新竹市微笑水岸以生態優先、景觀營造、低度維管為原則推動改造，成為全國典範。行政處表示，新竹市府投入超過25億打造微笑水岸，透過整合觀光與自然資源，優化整體環境，以17公里海岸線為例，串連新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，營造出獨特與自然共舞、與環境共生的自然景觀。

中華民國景觀學會舉辦「2019年第七屆台灣景觀大賞」（2019 7th TAIWAN LADNSCAPE ARCHITECTURE AWARD）12月6日公布評選結果，其中新竹市獲得10座獎項，頒獎典禮將於12月28日於台北西本願寺樹心會館舉行。

南寮旅服中心獲「2019年第七屆台灣景觀大賞」佳作獎。圖／新竹市府提供
南寮旅服中心獲「2019年第七屆台灣景觀大賞」佳作獎。圖／新竹市府提供
分享
東大路機車地下道獲「2019年第七屆台灣景觀大賞」佳作獎。圖／新竹市府提供
東大路機車地下道獲「2019年第七屆台灣景觀大賞」佳作獎。圖／新竹市府提供
分享
「風景遊憩類」項目由新竹市新竹左岸、新竹漁人碼頭、港南運河公園（圖）一舉拿下。圖...
「風景遊憩類」項目由新竹市新竹左岸、新竹漁人碼頭、港南運河公園（圖）一舉拿下。圖／新竹市府提供
分享
將軍村圖書資訊園區獲得「2019年第七屆台灣景觀大賞」優質獎。圖／新竹市府提供
將軍村圖書資訊園區獲得「2019年第七屆台灣景觀大賞」優質獎。圖／新竹市府提供
分享

新竹漁人碼頭

延伸閱讀

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營...

桃竹苗／綠大咖趕場 藍回防 較勁激烈

2019感恩季點亮新竹公園 陳建仁、林智堅點...

蔡總統：鄭宏輝當選是國會過半關鍵

中職／味全龍主場落新竹 2022年起10年經...

新竹城市躲貓貓21日登場 發光大白兔搶先亮相

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

巴逢颱風上午形成！ 周五起影響台灣天氣轉濕涼

2019-12-22 09:35

林佳龍臉書美照預告 台九線南迴明天正式通車

2019-12-22 10:34

橋梁檢測、橋梁設計規範修正完畢 近期發布

2019-12-22 09:16

日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22

臨終最合宜姿態 醫師：病主權讓人面對死亡時有選擇權

2019-12-22 11:05

巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

2019-12-22 10:41

乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道

2019-12-22 12:20

加油要快！汽柴油連二漲 95無鉛漲破29元

2019-12-22 12:09

冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病

2019-12-22 11:59

年輕人家中不願放祖宗牌位…理由讓長輩昏倒

2019-12-22 08:00

泌尿科醫師告訴您 50歲以上男性該注意這5件事

2019-12-22 07:59

巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

2019-12-22 07:27

進補吃參 這些人太補適得其反

2019-12-22 07:19

吸不到氣、心微痛竟是心衰竭 50歲台幹返台治療

2019-12-22 07:18

科技執法 機車上蘇花改 自動照相取締

2019-12-21 23:07

西濱快速公路預計27日全線通車 農曆年前更優化

2019-12-21 22:44

台東地震規模4.2 最大震度3級

2019-12-21 22:33

分割連體嬰忠義當生命教育講師 王雪紅邀參加公益餐會

2019-12-21 19:43

拉著長輩玩桌遊 年假成就解鎖需要這4招

2019-12-21 19:22

動腦防失智 大腦體操建議菜單看這裡

2019-12-21 18:32

能見度僅200公尺！台中機場大霧深鎖航班大亂

2019-12-21 17:34

金澎春節第二波加班機 2.5萬個座位下周開賣

2019-12-21 17:31

無預警停飛 遠航年底ATR接機計畫也喊卡

2019-12-21 17:08

把癌症變成慢性病 台大癌醫推精準健康

2019-12-21 16:51

「勞動事件法」明年上路 調解委員負荷案件量大考驗

2019-12-21 16:43

勞動事件法明年上路後 調解階段就可申請訴訟扶助

2019-12-21 16:39

入境帶疫區豬肉重罰20萬元 一年開出1.29億元罰單

2019-12-21 16:37

農業百大精品亮相 陳建仁：點亮台灣

2019-12-21 15:02

網紅鼓吹新生兒吃米粥當主食 兒科醫學會怒發文駁謠言

2019-12-21 14:39

遠航停飛 原訂27日抵台ATR飛機喊卡

2019-12-21 14:32

全國花卉展 每天前100名打卡有好禮

2019-12-21 14:25

萬里蟹產季還沒結束！近期產量豐富 想嚐鮮快衝一波

2019-12-21 13:55

多寶家庭有福了！勞動部擬放寬申請外籍幫傭資格

2019-12-21 13:27

美爆李斯特菌感染1死 醫籲少吃生食

2019-12-21 13:12

台文館作家研究計畫轉型數位 意外掀「120作家外」之議

2019-12-21 12:46

冬至除了吃湯圓 命理專家：拜月老的好時機！

2019-12-21 12:30

台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班機今首航

2019-12-21 12:17

新iPhone解鎖出現「蔡國瑜」 他曝好市多驚魂記網笑噴：藍綠和解？

2019-12-21 12:00

台鐵被點醒！未來重大事故後「老師動、員工不動」

2019-12-21 11:41
看更多

熱門文章

年輕人家中不願放祖宗牌位…理由讓長輩昏倒

2019-12-22 08:00

冬至除了吃湯圓 命理專家：拜月老的好時機！

2019-12-21 12:30

巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

2019-12-22 07:27

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 01:26

殺破狼周運勢／天秤桃花旺盛 射手職場容易白目

2019-12-22 00:00

西濱快速公路預計27日全線通車 農曆年前更優化

2019-12-21 22:44

泌尿科醫師告訴您 50歲以上男性該注意這5件事

2019-12-22 07:59

巴逢颱風上午形成！ 周五起影響台灣天氣轉濕涼

2019-12-22 09:35

多寶家庭有福了！勞動部擬放寬申請外籍幫傭資格

2019-12-21 13:27

入境帶疫區豬肉重罰20萬元 一年開出1.29億元罰單

2019-12-21 16:37

能見度僅200公尺！台中機場大霧深鎖航班大亂

2019-12-21 17:34

吸不到氣、心微痛竟是心衰竭 50歲台幹返台治療

2019-12-22 07:18

無預警停飛 遠航年底ATR接機計畫也喊卡

2019-12-21 17:08

遠航停飛 原訂27日抵台ATR飛機喊卡

2019-12-21 14:32

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

科技執法 機車上蘇花改 自動照相取締

2019-12-21 23:07

每日星座運勢／天秤掌握投資佔先機　陪家人感安心

2019-12-22 00:00

網紅鼓吹新生兒吃米粥當主食 兒科醫學會怒發文駁謠言

2019-12-21 14:39

金澎春節第二波加班機 2.5萬個座位下周開賣

2019-12-21 17:31

何穗拎BALLY精巧小包 撞色搭配更修長亮眼

2019-12-21 19:59

粉絲哭哭！氦氣缺貨 東京迪士尼「氣球」想買也難

2019-12-21 20:21

影／和貓奴相遇第十年 台灣第一萌貓黃阿瑪開店了

2019-12-21 20:45

【樂齡心情】飛鴻／人到六十五歲以後

2019-12-22 06:00

解讀LV珍稀皮革手袋 歷經350道工序的奢華藝術品

2019-12-21 21:20

萬里蟹產季還沒結束！近期產量豐富 想嚐鮮快衝一波

2019-12-21 13:55

動腦防失智 大腦體操建議菜單看這裡

2019-12-21 18:32

挺韓罷韓遊行 高捷台鐵初估運量較假日增3成

2019-12-21 21:38

季末百貨快閃、特賣話題多 Roots人氣連帽外套2千有找

2019-12-21 16:22

台東地震規模4.2 最大震度3級

2019-12-21 22:33

林佳龍臉書美照預告 台九線南迴明天正式通車

2019-12-22 10:34

【家的形狀‧一個人也是家】方念萱／單身居家開箱照

2019-12-22 06:00

你我身邊可能也有金智英 台女扛家務仍是主流

2019-12-21 13:32

進補吃參 這些人太補適得其反

2019-12-22 07:19

把癌症變成慢性病 台大癌醫推精準健康

2019-12-21 16:51

「勞動事件法」明年上路 調解委員負荷案件量大考驗

2019-12-21 16:43

巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

2019-12-22 10:41

60顆燈飾、300座雪燈籠！日本「8個冬季活動」宛若童話

2019-12-21 15:02

日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22

臨終最合宜姿態 醫師：病主權讓人面對死亡時有選擇權

2019-12-22 11:05

【節氣點滴】滿佳／冬至鹹湯圓

2019-12-22 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top