2019成新竹市得獎年 新竹市再獲台灣景觀大賞10獎

「2019年第七屆台灣景觀大賞」近期公布得獎作品，新竹市公共建設從眾多作品中脫穎而出，是全國得到最多獎項的縣市，共榮獲10座獎項，包括新竹市漁人碼頭與將軍村獲得2座優質獎、其他8項公共建設則獲佳作獎肯定，行政處表示，其中「風景遊憩類」3獎項全部由新竹市微笑水岸囊括。

2019年新竹市在公共建設獲各界肯定，共有15項建設獲得國家卓越建設獎，包含新竹左岸更獲得全國水環境大賞獎、將軍村榮獲Shopping Design設計雜誌百大設計獎肯定、全國景觀大賞再獲10獎；還有市長林智堅成為全台首位榮獲「亞太區景觀建築傑出人物獎」。

行政處表示，今年得獎10件作品中，其中新竹漁人碼頭遊憩空間再造及將軍村圖書資訊園區獲得「優質獎」，新竹市大庄、香山公園改善工程、港南運河親水空間、新竹左岸、新竹市港北生態埤塘營造工程、東大路機車地下道、新竹市關埔國小新設國小建校工程、東門圓環人行道改善及青草湖周邊景觀改善均獲佳作肯定。

中華民國景觀學會理事長許晉誌表示，新竹市政府近年推動行政程序革新，持續強化對公共工程設計品質的把關，透過市府全體動員，使整體城市景觀治理上的成果非常卓著。針對新竹市都市與田園景觀的作為也是備受大眾肯定，值得成為城市景觀治理上的典範。

「市民的笑容是最直接肯定」，林智堅說，過去5年市府以「減法設計、尊重專業、以人為本」為原則，將美學融入公共建設，過程中遇到困難與挫折，感謝市府團隊全力以赴、從不放棄，他也引用黃聲遠建築師名言「故鄉的美希望每個人都有機會奮鬥出來，而且也只能一直努力」，因此他會繼續為故鄉的美而奮鬥。

「風景遊憩類」項目從全國縣市評選3件得獎建設，由新竹市新竹左岸、新竹漁人碼頭、港南運河公園一舉拿下，評審委員肯定市府努力，新竹市微笑水岸以生態優先、景觀營造、低度維管為原則推動改造，成為全國典範。行政處表示，新竹市府投入超過25億打造微笑水岸，透過整合觀光與自然資源，優化整體環境，以17公里海岸線為例，串連新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，營造出獨特與自然共舞、與環境共生的自然景觀。