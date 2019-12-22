臨終最合宜姿態 醫師：病主權讓人面對死亡時有選擇權

生死大事是人終其一生都會面對的課題，在面對臨終的過程裡，每個人都在尋找最合宜的姿態。台灣身心靈全人健康醫學會常務理事、賽斯診所院長許添盛表示，生死大事是人終其一生都會面對的課題，人在往生過程中，要的是尊嚴、平順，和親情的真正了解，病人自主權益法的成立，讓在人面對死亡時能擁有選擇權與尊嚴。

台灣身心靈全人健康醫學會今舉行「生死由心，自在善終」臨終關懷與病人自主權利法研討會，邀請賽斯診所院長許添盛、南華大學生死學系講座教授釋慧開、陽大附醫安寧病房主任陳秀丹等學者，探討從心靈與存在的角度，解讀生命與死亡的自然機制。

研討會同時探討今年1月正式上路的病人自主權利法，循其宗旨探索醫療的人性品質，預立醫囑，拒絕無效醫療，保有生命尊嚴與品質 。

許添盛講述「身心靈的生死觀」議題。他表示，生死大事是人終其一生都會面對的課題，人活著時充滿奧秘、死後的世界更是好奇想探索的世界。生死輪迴提供靈魂多樣性體驗，也能提供地球的生生不息，否則地球早就爆滿了。

許添盛說，生心靈的觀點雖強調主張一個人的自然死亡，但現在人不想面對死亡，大都是在昏迷中死亡。人在「瞻妄」（Delirium）狀態時，常不知自己已邁入死亡，這是死前的一種意識狀態，一個人會開始人、事、時、地分不清楚，時而昏迷時而清醒。然而現實社會中，我們從不在清醒時候死亡，自我意識是如此的不想面對。

許添盛說，其實昏迷和瞻妄狀態的出現，它有心靈層面的重要含意，是這一個人的意識決定要離開的前驅步驟。人在往生過程中，要的是尊嚴、平順，和親情的真正了解。所以當一個人臨終時，身旁圍繞的應該是「家人」，不應是醫護人員。