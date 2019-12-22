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前進「東方夏威夷」 長榮航空推台北飛峴港來回7千有找

2019-12-22 10:54聯合報 記者魏妤庭／即時報導

想要到「東方夏威夷」一探究竟？長榮航空台北飛峴港航線，從包機改為定期航班，天天都有班次往返，讓旅客前往旅遊更便利。為了慶祝台北飛峴港改為定期航班營運，官網購買來回機票未稅最低6,888元起，團體旅遊含稅22,3000元起。

越南中部的峴港，素有「東方夏威夷」之稱，美國《國家地理雜誌》更將峴港評為人生必到的50個景點之一。峴港有著悠久歷史，北方有越南紫禁城順化皇城、南方的惠安古鎮，皆陸續在1993年、1999年列為聯合國世界文化遺產。此外，峴港海岸線潔白綿長，吸引許多國際度假村或飯店進駐，也使峴港成為話題性十足的度假勝地。而峴港也受到許多台灣旅客喜愛，更因而使其獲得Booking.com台灣旅客心目中新興旅遊城市的第一名。

看準台灣旅客前往峴港旅遊商機，長榮航空自今年9月就採取5天1包機方式飛航，並於12月21日起改為定期包機，飛航班次天天都有，台北飛往峴港，一、二、三、五、日早上9點45分出發、下午11點40分抵達，四、六為9點55分出發、11點40分抵達。峴港飛往台北，一、二、三、四、六，下午2點10分出發、下午5點55分抵達。五、日為下午2點10分出發、下午6點5分抵達。

長榮航空表示，1992年開闢台北飛胡志明航線，2003年開闢台北飛河內航線，今年開闢台北飛峴港航線後，完成越南飛往北、中、南3城市布局，未來每周將有42班從台北飛往越南。此外，為了慶祝台北飛峴港改為定期航班營運，長榮航空推出官網來回機票未稅最低6,888元起，團體旅遊部分則是結合各大旅行業者，推出最低含稅22,300元起，讓旅客可以用各種悠閒方式體驗峴港的美。

峴港有東方夏威夷美譽，受到許多遊客喜愛。圖／長榮航空提供
峴港有東方夏威夷美譽，受到許多遊客喜愛。圖／長榮航空提供
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長榮航空台北飛峴港航班從包機改為定期航班，未來天天飛。圖／長榮航空提供
長榮航空台北飛峴港航班從包機改為定期航班，未來天天飛。圖／長榮航空提供
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航線越南

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