巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

關島附近的熱帶性低氣壓，今天上午8時生成為第29號颱風巴逢(國際命名PHANFONE)。中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，可能送來跨年水氣。

鄭明典說，第29號颱風巴逢，是年底的颱風，對菲律賓是個威脅，對台灣只會是水氣影響，時間點還很不確定，但是很可能是在跨年的時段。