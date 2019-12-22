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巴逢颱風影響台灣？ 鄭明典：可能送來跨年水氣

2019-12-22 10:41聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

關島附近的熱帶性低氣壓，今天上午8時生成為第29號颱風巴逢(國際命名PHANFONE)。中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，可能送來跨年水氣。

鄭明典說，第29號颱風巴逢，是年底的颱風，對菲律賓是個威脅，對台灣只會是水氣影響，時間點還很不確定，但是很可能是在跨年的時段。

中央氣象局說，巴逢颱風持續往西北西前進，預計周五、周六對台灣天氣影響較大，北台灣將轉濕涼天氣，中南部也可能降雨增多，且各地高溫降低，北台灣高溫約只剩下20度。

第29號颱風巴逢今天上午生成。圖／取自鄭明典臉書
第29號颱風巴逢今天上午生成。圖／取自鄭明典臉書
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颱風氣象局高溫

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