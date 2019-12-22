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橋梁檢測、橋梁設計規範修正完畢 近期發布

2019-12-22 09:16聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

南方澳跨港大橋事件發生後，交通部已於近日修正完畢「新版公路橋梁檢測及補強規範」，納入特殊橋梁如斜張橋、鋼索橋、吊橋等特殊橋梁檢測規範，此外，也修正「橋梁設計規範」。交通部說，設計者最清楚橋梁如何養護，因此新規定也要求未來設計橋梁也要提供維護管理計畫，兩項新修正規範將於近日公告。

南方澳跨港大橋10月1日崩塌後，揭露台灣港務公司21年來從未對該橋進行自主檢測，此外，該橋屬特殊橋梁，應比一般橋梁做更嚴格的檢測，卻未進行，交通部長林佳龍日前在立法院坦承確有疏失。

交通部說，原本的公路橋梁檢測及補強規範，只列舉一般性的橋梁，而沒有特殊橋梁。這次修正後，將特殊橋梁都納入，如斜張橋、鋼構橋、鋼索橋等，把檢測時需要注意的構件明訂清楚。

此外，南方澳大橋崩塌，許多專家學者直指鏽蝕是目視檢測無法察覺。交通部表示，此次檢測規範也明定橋樑檢視，除了目視之外，也需要應用非破壞性檢驗技術方式，且需要隨著技術更新，而使用不同的檢測技能。

交通部表示，這次修正設計規範，讓橋梁設計到養護管理更有機制可循。由於原設計單位對於橋梁結構最清楚，這次也修正橋梁設計規範，要求原設計單位，除了設計之外，也要提出橋梁的維護管理計畫。

交通部表示，以前的作法是設計歸設計，管理養護歸管理養護，由於橋梁有些地方是看不到、也摸不到，新規定就是要求設計者，必須告知橋梁如何檢測、怎麼養護。

南方澳跨港大橋10月1日發生崩塌重大事故。本報資料照片
南方澳跨港大橋10月1日發生崩塌重大事故。本報資料照片
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斜張橋港大

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