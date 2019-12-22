泌尿科醫師告訴您 50歲以上男性該注意這5件事

男性到了50歲，體能不若以往，攝護腺和性能力都容易出現一些狀況，該怎樣才能保有健康，讓50歲這個階段過得平安、快樂，亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑列舉了5項重要的事建議民眾注意，這5件事是：

1、攝護腺肥大及下泌尿道症狀：

邱鴻傑說，男人到了50歲約有40至50%的比例會有攝護腺肥大以及攝護腺肥大所導致的下泌尿道症狀，包含頻尿、急尿感（往往還沒走到廁所就快要憋不住）、夜尿（晚上起來上廁所次數大於兩次以上，已影響到睡眠）、解尿力道變弱、解尿開始分段、肚子開始需要用力才能正常解尿，以及有明顯的殘尿感（餘尿感）當開始有以上症狀出現且干擾到自身的生活品質時，也就提醒您該看醫師了，而且藥物治療對大部份的人都能夠有不錯的效果 。

2、PSA攝護腺特異抗原指數篩檢：

PSA的英文為prostate specific antigen也就是攝護腺特異抗原，是由攝護腺組織分泌出來的蛋白酶，攝護腺肥大，攝護腺發炎或是攝護腺癌都會釋出PSA到血液當中，使得血清PSA數值升高。

一般醫界認為PSA在50歲男人正常值應該在3到4 ng/ml以下，但並不代表超過4ng/ml就一定有攝護腺癌；一般指數介於4到10ng/ml約有10到20%的機會有攝護腺癌，是否需要全面檢測攝護腺癌目前仍有爭議，但因台灣的新診斷個案晚期攝護腺癌的比例較歐美高，因此建議50歲的男人可與醫師討論，考慮接受PSA抽血檢查。

3、戒菸戒酒及規則運動：

50歲以上開始有許多男人面臨到性生活有想法但沒辦法、力不從心的問題。其實性功能障礙有蠻高比例是因為代謝症候群，血管品質變差血管硬化所造成。因此，邱鴻傑建議最好能夠遠離菸酒，以及開始中強度的運動，每周3至4次，一次至少30分鐘。

4、注意晨間勃起頻率，身高是否變矮及本身精神狀態：

邱鴻傑說，40歲過後的男性荷爾蒙會開始呈現下降的趨勢，一般認為當下降到小於350ng/dl 可能有男性更年期的症狀開始產生，不管在精神方面，心情方面，甚至身高變矮、骨質疏鬆症，以及勃起功能、晨間勃起頻率都可能受到影響。

5、適度的性生活：