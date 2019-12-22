巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天新竹以北及東北部有局部短暫雨，氣溫略降、稍轉涼。中南部仍為多雲時晴的天氣。北部17至23度、中部17至26度、南部17至29度、東部17至27度。

明天北台灣雲量仍多，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫降雨的機率，天氣稍涼；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。

周二、周三東北風減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升，北台灣高溫約28度、中南部則可達30左右，溫暖如春。周四下午起至周五另一波東北季風南下，北台灣氣溫遽降，迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率；對背風面的影響不大。

他說，周六天氣變化，與南海颱風輸入的水氣有關，為模式第7天的模擬，不確定性很大，應持續觀察。