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巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

2019-12-22 07:27聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天新竹以北及東北部有局部短暫雨，氣溫略降、稍轉涼。中南部仍為多雲時晴的天氣。北部17至23度、中部17至26度、南部17至29度、東部17至27度。

明天北台灣雲量仍多，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫降雨的機率，天氣稍涼；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。

周二、周三東北風減弱，各地晴朗穩定，氣溫大幅回升，北台灣高溫約28度、中南部則可達30左右，溫暖如春。周四下午起至周五另一波東北季風南下，北台灣氣溫遽降，迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率；對背風面的影響不大。

他說，周六天氣變化，與南海颱風輸入的水氣有關，為模式第7天的模擬，不確定性很大，應持續觀察。

他表示，關島附近的熱帶性低氣壓，今天就有機會發展成颱，如被命名，將為今年的第29號巴逢。最新歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式，及美國(GFES)系集模式皆模擬出，其未來路徑通過菲律賓、進入南海。模擬末期，歐洲模式的路徑距離台灣較遠，其外圍的水氣，大約周六開始對台灣產生影響；美國模式的路徑距離台灣較近，其外圍的水氣大約周五即已開始，對台灣產生的影響較大、降雨亦較多。當然模式末期的模擬，還會不斷調整，需要持續觀察。

關島附近的熱帶性低氣壓，今天就有機會發展成颱，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)...
關島附近的熱帶性低氣壓，今天就有機會發展成颱，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式(圖左)，及美國(GFES)系集模式(圖右)皆模擬出，其未來路徑通過菲律賓、進入南海；模式模擬的末期，有比較大的差異。右圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
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南海預報

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