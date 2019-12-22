進補吃參 這些人太補適得其反

進補吃參，未必人人適合？台北市立聯合醫院中興院區中醫科兼任醫師周宗翰指出，許多人選擇喝參湯或參茶補充元氣，但參類種類多，必要時應諮詢醫師。

以民眾常選用的高麗參為例，隨著炮製過程可分成紅參與白參，前者適合寒性體質者補氣，後者適合熱性體質者生津。過敏體質、身體正發炎、失眠煩躁與情緒不穩者等，均應先諮詢專業再服用。

人參能補充元氣、增進體力，民眾常選用的高麗參在臨床上主要用於治療虛證，像是肢冷脈微、脾虛食少、肺虛喘咳、津傷口渴、內熱消渴、久病虛羸、驚悸失眠、陽萎宮冷、心力衰竭、心原性休克等。

不過因著炮製過程不同，高麗參又可分為紅參與白參，紅參的補氣效果較強，白參的生津效果較強，通常寒性體質的人適用紅參補氣，熱性體質的人適用白參生津，平性體質的人則適合紅參與白參各半使用。調和過的參適合男女老少服用，臨床發現可預防糖尿病、動脈硬化、高血壓等疾病。

不過仍建議部分族群服用前先諮詢中醫師，包括過敏體質、曾經服用人參後過敏者、化膿或身體正在發炎者、脾氣暴躁的高血壓患者、剛開始感冒喉嚨痛、嚴重心臟病史或中風病史、更年期潮熱嚴重婦女、鼻咽乾燥容易流鼻血、易有汗臭味的濕熱壅滯型三高患者、失眠煩燥或精神不穩、大便不通伴隨嚴重痔瘡等。

另外，若服用參類後出現口舌生瘡、牙齦出血、皮膚瘡瘍等上火症狀，應立即停用。