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巴逢颱風最快今生成！ 吳德榮：恐影響台灣天氣

吸不到氣、心微痛竟是心衰竭 50歲台幹返台治療

2019-12-22 07:18聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

50歲王先生從事貿易工作，是中階主管，近年經常出差，並常應酬，每年健檢，血糖血壓不正常也不在意；直到去年冬天時雖覺得心臟疼痛、無力、喘不過氣，拖了半個月後才在當地就醫，發現是心臟衰竭，心室射出率僅剩25%，經緊急置放心臟支架後仍覺得喘。

收治王先生的亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，心臟衰竭是所有心臟疾病的最終結局，部分患者在初期時症狀並不明顯，常會有容易喘、咳嗽、疲累，較為嚴重時則出現上氣不接下氣、呼吸困難、水腫、心悸等問題，但多數患者出現上述症狀時，因仍可活動，因此不易察覺；特別是年長者，常誤以為是正常老化而忽視，以致病況惡化耽誤黃金就醫時間。

心臟如同體內幫浦馬達，負責打出足夠血液量供各器官使用，以維持身體功能。而心臟衰竭即為心臟幫浦馬達因某些因素，導致功能下降，沒有能力打出足夠血液量來供應身體需求，導致身體產生不適。

吳彥雯說，心臟衰竭好發族群以65歲以上為主，近年有年輕化趨勢，55歲以下族群約有4%的機率會罹患心臟衰竭，像她的門診中，患者以青壯年居多；除了家族史，若患者本身有高血壓、高血脂、糖尿病等，長期抽菸、喝酒等，都是心臟衰竭高危險群。

在相關檢查上，吳彥雯說，可透過心電圖、胸部X光、心室射出率等檢測。心室射出率代表左心室打出多少血液，射出率60％，代表每次心跳有左心室血液總量的60％被打出，一般民眾正常值應在60％，低於40％則過低，可能心臟衰竭。

王先生是冠心症引起心臟衰竭，且過了快半個月才就醫，已錯失治療黃金期，致血管堵塞嚴重，使心室射出率僅25%，當然身體不適、喘不過氣。

吳彥雯說，王先生年初回台來醫後，經給予防血栓、降血壓藥物，加上復健、戒菸、正常作息等，三個月後，心室射出率從25%升至40%外，透過定期回診追蹤，不再喘與疲累，重拾工作。

吳彥雯說，心臟衰竭無法完全治癒，但可藉由早期發現治療，加上生活方式改變、藥物控制、手術等，仍可以維持好的生活品質。

●這些症狀可能是心臟衰竭

容易疲累：運動與活動能力降低，稍微動一下就會很喘、很疲累

咳嗽：不停乾咳、或咳出帶血絲的痰

呼吸困難：運動或工作時，感到呼吸困難；嚴重時甚至平躺休息都覺呼吸困難

水腫：四肢出現水腫，尤其腿部皮膚浮腫明顯，且尿量減少

心悸：冠心病導致心跳不規則、加上壓力、焦慮等

心衰竭又被稱為心臟的癌症，患者務必規律用藥。 圖／123RF
心衰竭又被稱為心臟的癌症，患者務必規律用藥。 圖／123RF
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