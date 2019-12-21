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分割連體嬰忠義當生命教育講師 王雪紅邀參加公益餐會

2019-12-21 19:43聯合報 記者張錦弘／即時報導

TVBS信望愛永續基金會與眾教會今年起發起「聖誕・愛無限」系列活動，由今天舉辦的「公益餐會」揭開序幕，包括台灣第一對成功分割連體嬰忠義等來自不同領域、不同年紀，約23家社福團體800人齊聚一堂分享愛，基金會董事長陳文琦與榮譽董事長王雪紅夫婦齊聲高唱「奇異恩典」，與台下社福團體朋友，共度溫馨又感動的聖誕節

2000年來聖誕節帶給無數的家庭盼望，在戰亂、醫院、街頭、孤單徬徨的人心中帶來安慰與力量，TVBS基金會與眾教會想找回聖誕節最原始的意涵，今年與眾教會發起「聖誕・愛無限」活動，透過聖誕文化分享，找回最原汁原味的聖誕節。

公益餐會今打頭陣，由TVBS基金會、蒲公英希望基金會共同主辦，蒲公英希望基金會魏悌香牧師、新生命小組教會詹鴻恩牧師、夢想之家青年中心廖文華牧師，以及東元集團會長黃茂雄、瑞智基金會董事胡德興與台灣世界展望會董事長鄒開蓮夫婦也到場參加，共同將神的愛與關懷傳達出去，溫暖人心。

餐會邀請對象多元，不限特定群族，有來自長者、身心障礙者、青少兒、罕見疾病等不同領域社福團體所扶助的弱勢個案等，約800人共度一堂，有的遠從高雄而來，還有來自基隆、三峽、新竹等地的社福團體一同共襄。

比較特別的是，台灣第一對成功分割連體嬰的弟弟忠義也到場，他表示，繼承已故哥哥忠仁的遺願，目前在中小學擔任生命教育講師。擁有一對雙胞胎的他，盼望用神的愛養大他們，祝福大家有個美好的聖誕節。

今天表演節目精彩豐富，「六龜山地育幼院合唱團」清晨五點就搭車出發，現場帶來「哈利路亞」天籟美聲，觸動人心；「罕病天籟少女團」雖身有疾病，仍勇敢站上舞台，用歌聲帶來希望；「伊甸盲人喜樂合唱團」也活潑演出，謙稱自己是「目中無人，心中有神」，願用神的愛照亮世界。

六龜山地育幼院合唱團的天籟美聲，感動TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦（前排右...
六龜山地育幼院合唱團的天籟美聲，感動TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦（前排右五）與榮譽董事長王雪紅（前排左五）夫婦。圖／TVBS基金會提供
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TVBS基金會榮譽董事長王雪紅與忠義合照。圖／TVBS基金會提供
TVBS基金會榮譽董事長王雪紅與忠義合照。圖／TVBS基金會提供
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聖誕節連體嬰

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