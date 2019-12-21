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動腦防失智 大腦體操建議菜單看這裡

2019-12-21 18:32聯合報 記者邱宜君／即時報導

玩玩遊戲，可以常保赤子之心，不過越來越多研究顯示，玩遊戲有助於保持的還有注意力、反應速度，可延緩腦力退化速度。隨著高齡化社會來臨，東西方國家都開始研究遊戲活動的健康效益，看到亮眼成果，台灣也跟上這股風潮，各類遊戲小道具，正在逐漸成為社區據點隨處可見的樂齡標準配備。

天主教失智老人社會福利中心社工主任陳俊佑指出，2013年法國有大型老人世代研究，追蹤3675位健康長者20年，結果發現，相較於不玩桌遊組，每周至少玩一次桌遊、棋類、牌類等遊戲的玩桌遊組，20年後認知測驗表現較佳、罹患憂鬱症機率較低，罹患失智症的風險降低15%。

另有美國研究追蹤469位平均75歲的健康老人，五年後有124位失智，研究分析這些長者的11項身體活動及六項腦力休閒活動，結果發現每增加一定頻率的腦力活動，失智症風險可降低7%，其中閱讀、玩桌遊、彈奏樂器、跳舞，這幾樣活動與降低失智症風險顯著有關。

麻將的活動特性需要高度的複雜注意力、執行功能、學習和記憶力，同時還要有中度以上的社交認知、知覺與動作、語言表達能力。

2006年中國大陸重慶的研究，分析5437位55歲以上社區健康長者，結果發現打比較多麻將的，失智症風險較低。2014年香港研究將110位長者分為麻將組、太極組、對照組，結果發現麻將和太極都可以延緩認知衰退，其中麻將組對於數字的短期記憶、快速聯想的流暢度，效益更佳，還有舒緩憂鬱症狀的短期效果。

愛迪樂治療所執行長、職能治療師鍾孟修表示，「動手、動口、動腦」是桌遊的三個核心元素，雖然手只占身體體積的一小部分，但在腦部，掌管手指精細動作的區域與身體比例正好相反，是非常大一塊腦區；而動口和動腦，則牽涉到語言區、記憶區、高階認知區的整合。因此兼具這三個核心元素的遊戲，例如麻將及某些桌遊，都是對腦部很好的刺激。

至於圍棋、象棋、西洋棋，進行過程通常偏向安靜，比較缺乏動口這一塊，不過也無傷大雅，因為這些棋類本身就已經很難了。以圍棋為例，鍾孟修說，遊戲過程需要大量運用前饋認知去預測對方行為，還要運用後設認知去修正自己動作的結果，屬於高階認知活動，即便沒有動口，大腦也夠忙了。至於像疊疊樂這類結果比較隨機的遊戲，或是拼圖偏向視覺整合與耐性，在訓練腦部的元素上就會比較少一點。

除了桌遊，上述研究發現跳舞、玩樂器、打拳也有延緩失智的效果，其實在日本和芬蘭這樣的樂齡大國，已經發展出很多既像遊戲又像體操的有趣活動，對於維持腦力維持的效果也得到實證支持。

鍾孟修指出，在日本國立長壽醫療研究中心，有位長期致力於失智症的老年學學者島田裕之，發展了一套將認知和身體訓練結合的「Cognicise」運動，可翻譯為「體智活動」。體智活動玩法相當多元。例如參與者過程中一起數數，搭配認知指令要求，執行相關的任務挑戰，例如數到3的倍數就拍手、每做一個動作就做加7或減7的計算、輪到自己時說出一種動物等等。

鍾孟修指出，2015年島田所發表的研究雖然收案人數不多，結果顯示每周一次90分鐘運動訓練（包括15分鐘體智活動），大約40周後可以看到注意力和訊息處理速度有顯著進步，高階功能如記憶力、執行功能、問題解決能力也有零星的顯著改善。

鍾孟修說，所以即便是散步，兩個人一起散步更好，因為有伴就會聊天，身體活動之餘，還多了社交互動，具備動口和動腦的元素，比一個人散步更加分。

●小提醒：玩到下不了桌 折損健康效益

陳俊佑表示，他在巴賽隆納的公園裡，看過有長者下棋下到天黑、下雨都不走，在台灣也認識有些長者朋友熱衷打牌，可以專程跨縣市搭車去找牌搭子，從中午開始打24圈直到半夜，中間幾乎都不起來，因為贏的捨不得走，輸的不甘心走。

陳俊佑提醒，如果玩到憋尿、不吃不喝不睡覺這種程度，抵銷遊戲本身的健康效益就太可惜了，建議長者動腦之餘，也別忘搭配身體活動。

越來越多研究顯示，玩遊戲有助保持注意力、反應速度，可延緩腦力退化。 圖/123...
越來越多研究顯示，玩遊戲有助保持注意力、反應速度，可延緩腦力退化。 圖/123RF
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失智症桌遊麻將

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