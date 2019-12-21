金澎春節第二波加班機 2.5萬個座位下周開賣

第二波春節加班機下周開賣。本報資料照片 分享 facebook

為因應春節返鄉及旅遊需求，以及遠東航空12月13日起停飛，交通部民航局已協調華信及立榮航空增開加班機或放大機型，目前針對需求較高的金門及澎湖航線規畫第二波加班機共2萬5836個座位數。108年12月23日下午6時至8時統一開放訂位。

民航局同時指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議原先訂購遠航機票或尚未訂妥機位旅客可多加選擇並盡早訂位。

109年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已分別於11月26日至28日起，開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機。其中金門航線提供1萬3164個座位數，澎湖航線提供1萬2672個座位數，總計提供2萬5836個座位數。至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

為掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，訂票後3日內完成開票（例如12月23日訂票者，應於12月25日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒，此次春節假期尖峰時段109年1月22日至27日台灣出發往離島方向，以及109年1月27日至2月2日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%的退票費用。