無預警停飛 遠航年底ATR接機計畫也喊卡

遠東航空13日起無預警停飛，又向民航局提交陳述書爭取復飛，民航局仍在審酌當中。但遠航原本預計27日要到法國引進第七架ATR的計畫，也因停飛隨之喊卡。

為提升飛航安全，交通部修法規範民航運輸業機齡超過26年以上的老飛機，明年1月1日起強制淘汰不得使用。

遠航有四架超過26年的MD客機，明年起都不能載客，為彌補運能缺口，遠航以租賃方式計畫引進十架ATR。第六架ATR已在今年5月底到位，遠航原本預計今年底接回第七架ATR，但計畫已確定暫停。

民航局表示，國籍航空引進新機實，民航局會檢查是否符合台灣試航規定，合格的話就會核發適航證書。若航空公司是在國外交機，民航局就會派員到當地，一旦有疑慮就可以立刻提出，航空公司就可立即要求製造廠改善。

航空公司也可在國內交機，但若民航局要求改善項目，再回頭要求國外製造廠改善就相形麻煩。且若在國內交機，飛行員還必須是該製造廠國籍的飛行員，過程相對複雜，因此一般航空公司都會選擇在國外交機。