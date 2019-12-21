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無預警停飛 遠航年底ATR接機計畫也喊卡

2019-12-21 17:08聯合報 記者吳姿賢／即時報導

遠東航空13日起無預警停飛，又向民航局提交陳述書爭取復飛，民航局仍在審酌當中。但遠航原本預計27日要到法國引進第七架ATR的計畫，也因停飛隨之喊卡。

為提升飛航安全，交通部修法規範民航運輸業機齡超過26年以上的老飛機，明年1月1日起強制淘汰不得使用。

遠航有四架超過26年的MD客機，明年起都不能載客，為彌補運能缺口，遠航以租賃方式計畫引進十架ATR。第六架ATR已在今年5月底到位，遠航原本預計今年底接回第七架ATR，但計畫已確定暫停。

民航局表示，國籍航空引進新機實，民航局會檢查是否符合台灣試航規定，合格的話就會核發適航證書。若航空公司是在國外交機，民航局就會派員到當地，一旦有疑慮就可以立刻提出，航空公司就可立即要求製造廠改善。

航空公司也可在國內交機，但若民航局要求改善項目，再回頭要求國外製造廠改善就相形麻煩。且若在國內交機，飛行員還必須是該製造廠國籍的飛行員，過程相對複雜，因此一般航空公司都會選擇在國外交機。

遠航原本計畫23日到法國接機，27日回台灣。但據了解，12日遠航宣布無預警停飛後，當天就提出暫停接機的計畫。目前民航局還在審酌遠航陳述書，要等到遠航能否復飛答案揭曉後，再來決定下一步動作。

遠東航空12日宣布13日起停飛。本報資料照片
遠東航空12日宣布13日起停飛。本報資料照片
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遠航民航局法國

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