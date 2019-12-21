把癌症變成慢性病 台大癌醫推精準健康

癌症一直位居台灣十大死因之首，癌症時鐘也逐年調快，永齡健康基金會與台大永齡健康研究院今舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，宣布與國大七大頂尖生技公司聯盟合作，推動新醫療百年工程，推動精準醫療把癌症變成慢性病，配合基因檢測讓疾病發生初期就能抓出病灶，幫助早期診斷早期治療。

台大前校長、生策會副會長楊泮池今出席論壇時表示，癌症一直困擾著國人健康，不過台灣的醫療也不斷精進，台灣健康照顧評比排名，在全球89個國家中排名第一，癌症治療成果名列前茅，但是永齡教育慈善基金會創辦人郭台銘的想法是更有挑戰的，他提出的想法就是「新醫療百年工程」，幫助人類可以延長壽命，免於疾病的威脅。

楊泮池說，癌症的治療發展已經可以運用精準醫學，幫助患者在治療過程中，選擇最合適的藥物，並減少併發症的發生，只是精準醫療再怎麼厲害，也是針對已經發病的患者做一疾病的改善，免於疾病的威脅，若能在最前期預防，不僅能減少疾病帶來的痛苦，也能降低醫療支出。

以肺癌為例，早期偵測到一公分以下的肺部腫瘤，透過手術切除，存活率高達九成五，現在的慢性骨髓性白血病，在醫療的進步下，九成的患者可以治療，過去被認為無法救治的疾病，現在已經不再是遙不可及的夢想，他相信癌症變成慢性病甚至能達到早期發掘是可以預期的未來。

預測疾病，醫學界正在發展基因檢測，楊泮池說，過去的基因檢測需要取得患者的組織，但是有些疾病組織不適合切片，一旦切片恐會使病情惡化，現在已發展透過血液即可追蹤腫瘤掉到血液中的DNA，台灣也與日本發展液態活體檢測，同樣透過血液能偵測到腫瘤的發生，未來發展指日可待。