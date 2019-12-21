親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

尹立宣讀罷韓遊行宣言 宣布現場已達50萬人

吳敦義透過新聞稿坦承提及「查某」失言並表達歉意

把癌症變成慢性病 台大癌醫推精準健康

2019-12-21 16:51聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

癌症一直位居台灣十大死因之首，癌症時鐘也逐年調快，永齡健康基金會與台大永齡健康研究院今舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，宣布與國大七大頂尖生技公司聯盟合作，推動新醫療百年工程，推動精準醫療把癌症變成慢性病，配合基因檢測讓疾病發生初期就能抓出病灶，幫助早期診斷早期治療。

台大前校長、生策會副會長楊泮池今出席論壇時表示，癌症一直困擾著國人健康，不過台灣的醫療也不斷精進，台灣健康照顧評比排名，在全球89個國家中排名第一，癌症治療成果名列前茅，但是永齡教育慈善基金會創辦人郭台銘的想法是更有挑戰的，他提出的想法就是「新醫療百年工程」，幫助人類可以延長壽命，免於疾病的威脅。

楊泮池說，癌症的治療發展已經可以運用精準醫學，幫助患者在治療過程中，選擇最合適的藥物，並減少併發症的發生，只是精準醫療再怎麼厲害，也是針對已經發病的患者做一疾病的改善，免於疾病的威脅，若能在最前期預防，不僅能減少疾病帶來的痛苦，也能降低醫療支出。

以肺癌為例，早期偵測到一公分以下的肺部腫瘤，透過手術切除，存活率高達九成五，現在的慢性骨髓性白血病，在醫療的進步下，九成的患者可以治療，過去被認為無法救治的疾病，現在已經不再是遙不可及的夢想，他相信癌症變成慢性病甚至能達到早期發掘是可以預期的未來。

預測疾病，醫學界正在發展基因檢測，楊泮池說，過去的基因檢測需要取得患者的組織，但是有些疾病組織不適合切片，一旦切片恐會使病情惡化，現在已發展透過血液即可追蹤腫瘤掉到血液中的DNA，台灣也與日本發展液態活體檢測，同樣透過血液能偵測到腫瘤的發生，未來發展指日可待。

永齡健康基金會執行長尹彙文說，基因檢測改變了未來健康型態，加上AI、機器人等發展，也會幫助台灣醫療會有突破性的發展。

永齡健康基金會執行長尹彙文今出席新醫療百年工程薪傳論壇。記者陳雨鑫／攝影
永齡健康基金會執行長尹彙文今出席新醫療百年工程薪傳論壇。記者陳雨鑫／攝影
分享

癌症患者基因

延伸閱讀

郭台銘給她冥誕禮 繫上先妻送的皮帶出席大樓冠...

她體重標準卻被「三大慢性病」纏身 醫點出飲食...

蘋果員工新福利 免費基因檢測

台大主持全台首間醫學認證實驗室 發現肺癌的基...

鴻海董座劉揚偉：生技產業未來三至五年將迎來爆...

亞洲醫療科技創新論壇鴻海劉揚偉、廣達林百里出...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

能見度僅200公尺！台中機場大霧深鎖航班大亂

2019-12-21 17:34

金澎春節第二波加班機 2.5萬個座位下周開賣

2019-12-21 17:31

無預警停飛 遠航年底ATR接機計畫也喊卡

2019-12-21 17:08

「勞動事件法」明年上路 調解委員負荷案件量大考驗

2019-12-21 16:43

勞動事件法明年上路後 調解階段就可申請訴訟扶助

2019-12-21 16:39

入境帶疫區豬肉重罰20萬元 一年開出1.29億元罰單

2019-12-21 16:37

農業百大精品亮相 陳建仁：點亮台灣

2019-12-21 15:02

網紅鼓吹新生兒吃米粥當主食 兒科醫學會怒發文駁謠言

2019-12-21 14:39

遠航停飛 原訂27日抵台ATR飛機喊卡

2019-12-21 14:32

全國花卉展 每天前100名打卡有好禮

2019-12-21 14:25

萬里蟹產季還沒結束！近期產量豐富 想嚐鮮快衝一波

2019-12-21 13:55

多寶家庭有福了！勞動部擬放寬申請外籍幫傭資格

2019-12-21 13:27

美爆李斯特菌感染1死 醫籲少吃生食

2019-12-21 13:12

台文館作家研究計畫轉型數位 意外掀「120作家外」之議

2019-12-21 12:46

冬至除了吃湯圓 命理專家：拜月老的好時機！

2019-12-21 12:30

台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班機今首航

2019-12-21 12:17

新iPhone解鎖出現「蔡國瑜」 他曝好市多驚魂記網笑噴：藍綠和解？

2019-12-21 12:00

台鐵被點醒！未來重大事故後「老師動、員工不動」

2019-12-21 11:41

紅豆湯圓一碗400大卡 冬至淺嚐美味不過量

2019-12-21 11:38

「小小海巡」聖誕加碼！為海巡成立20年暖場

2019-12-21 11:23

包裝水煮蛋感染李斯特菌美國1死 醫提醒這些食物要留心

2019-12-21 10:22

氣象局：今白天回溫 明北台灣略變天

2019-12-21 09:39

有12月颱生成跡象 吳德榮：外圍環流可能間接影響台灣

2019-12-21 09:00

血庫僅剩4天存量 O型最缺

2019-12-21 00:19

第2波春節加班機 周一公布

2019-12-21 00:19

周日轉乾冷 北部低溫下探15度

2019-12-21 00:19

快速公路拖吊收費標準 元旦上路

2019-12-21 00:18

蘇花改1月6日全線通車 車程省1小時

2019-12-21 00:17

健康你我他╱長期做同樣動作 網球肘上身

2019-12-21 00:00

研究顯示：健康飲食習慣 有助舒緩憂鬱

2019-12-20 23:57

子宮內膜異位 生理期不宜進補

2019-12-20 23:49

童喊「別再救我了」 醫界倡議兒童表意權

2019-12-20 23:47

科普好健康／鈣化性肌腱炎 超音波針刀可把鈣化「沖洗」出來

2019-12-20 23:44

元旦交通八大新制 機車駕訓補助1300元、超跑拖吊2萬元

2019-12-20 22:07

遠航無預警停飛 退票今破6萬筆

2019-12-20 21:32

枯水期到了 北水局呼籲大家節約用水

2019-12-20 18:36

影／下月通車 空拍看蘇花改壯麗美景

2019-12-20 17:32

張國煒親自開回星宇航空二號機 23日降落小港機場

2019-12-20 16:59

學童點散瞳劑近視增加100度 醫師提醒要注意這三點

2019-12-20 16:43
看更多

熱門文章

元旦交通八大新制 機車駕訓補助1300元、超跑拖吊2萬元

2019-12-20 22:07

蘇花改1月6日全線通車 車程省1小時

2019-12-21 00:17

有12月颱生成跡象 吳德榮：外圍環流可能間接影響台灣

2019-12-21 09:00

鼠年開啟12年大運關鍵年 12生肖想招財看這邊

2019-12-21 10:47

台鐵被點醒！未來重大事故後「老師動、員工不動」

2019-12-21 11:41

周日轉乾冷 北部低溫下探15度

2019-12-21 00:19

每日星座運勢／雙子靈活創意多運用　易有好的表現

2019-12-21 00:00

多寶家庭有福了！勞動部擬放寬申請外籍幫傭資格

2019-12-21 13:27

活鰻魚現烤3吃！米其林級「三河屋」鰻魚飯糰只要40元

2019-12-20 19:44

冬至除了吃湯圓 命理專家：拜月老的好時機！

2019-12-21 12:30

包裝水煮蛋感染李斯特菌美國1死 醫提醒這些食物要留心

2019-12-21 10:22

氣象局：今白天回溫 明北台灣略變天

2019-12-21 09:39

枯水期到了 北水局呼籲大家節約用水

2019-12-20 18:36

血庫僅剩4天存量 O型最缺

2019-12-21 00:19

入境帶疫區豬肉重罰20萬元 一年開出1.29億元罰單

2019-12-21 16:37

遠航停飛 原訂27日抵台ATR飛機喊卡

2019-12-21 14:32

遠航無預警停飛 退票今破6萬筆

2019-12-20 21:32

台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班機今首航

2019-12-21 12:17

【童言童語】Lingo／重要的東西

2019-12-21 06:00

BT21、熊大粉絲快衝！「LINE FRIENDS潮玩限定店」台北華山登場　700項商品好買又好拍

2019-12-20 18:15

魚片涮3秒最對味！日本橋つじ半推「湯霜鮮魚野菜鍋」

2019-12-20 22:05

【閱讀生活】諾拉‧麥肯納利／聊一聊失去的

2019-12-21 06:00

各地水氣減少氣溫回升 中南部日夜溫差增大

2019-12-21 08:32

網紅鼓吹新生兒吃米粥當主食 兒科醫學會怒發文駁謠言

2019-12-21 14:39

你我身邊可能也有金智英 台女扛家務仍是主流

2019-12-21 13:32

迎接2020百萬人潮湧入信義區 15家百貨商場準備嗨翻跨年夜

2019-12-20 18:48

萬里蟹產季還沒結束！近期產量豐富 想嚐鮮快衝一波

2019-12-21 13:55

60顆燈飾、300座雪燈籠！日本「8個冬季活動」宛若童話

2019-12-21 15:02

陪你一夜好眠！超萌「哆啦A夢」聖誕樹、小夜燈冬季限定上市

2019-12-20 21:17

季末百貨快閃、特賣話題多 Roots人氣連帽外套2千有找

2019-12-21 16:22

能見度僅200公尺！台中機場大霧深鎖航班大亂

2019-12-21 17:34

紅豆湯圓一碗400大卡 冬至淺嚐美味不過量

2019-12-21 11:38

海灘上驚見紫色透明「行走果凍」 專家揭密

2019-12-18 14:16

第2波春節加班機 周一公布

2019-12-21 00:19

重溫紙醉金迷上海風情！可不可新品「胭脂扣」、「莓果莓果」限期10天快閃

2019-12-20 20:23

把癌症變成慢性病 台大癌醫推精準健康

2019-12-21 16:51

DIOR發表早秋女裝 網紗貝雷帽、漁夫帽看來又要缺貨了

2019-12-21 13:11

台文館作家研究計畫轉型數位 意外掀「120作家外」之議

2019-12-21 12:46

無預警停飛 遠航年底ATR接機計畫也喊卡

2019-12-21 17:08

熊貓首創 送外送員上安駕課

2019-12-21 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top