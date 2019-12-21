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「勞動事件法」明年上路 調解委員負荷案件量大考驗

2019-12-21 16:43聯合報 記者葉冠妤王宏舜／台北即時報導

「勞動事件法明年元旦上路，亮點之一是新增「勞動調解程序」。 聯合報系資料照片／記...
「勞動事件法明年元旦上路，亮點之一是新增「勞動調解程序」。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
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號稱勞動司法人權指標性突破的「勞動事件法」 ，明年元旦就要上路，亮點之一是新增了「勞動調解程序」，在訴訟前由一名承審法官、2名調解委員共組調解委員會，提升當事人自主解決紛爭功能、加速調解達成率，首次出現的調委也隱含「國民法官」的精神。不過，由於全國一審勞動訴訟案量約4600多件，等於需要9200人次的調查委員，目前僅有900多人受訓，勞團擔憂調委人數是否跟得上案件量，且法官若與調委「不同調」，也恐影響調解運作。

對此，司法院表示，即便是合議庭法官也會意見相左，新法上路難免有磨合期，調委會仍受法官指揮；預估新法上路後勞動訴訟案件量將成長兩成，達到5000多件，日前已「海選」調委，約有900名勞動調解委員至法官學院受訓。

據司法院統計，一、二審1年約有9000件勞動訴訟案件，但勞動調解委員會為地方法院的配置，扣除二審，目前全國一審的勞動訴訟案件量約4600多件，預估新法上路後件數成長2成，可能達到5000多件。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，新法上路後，考驗法院量能，勞動調解委員人數是否能跟上案件數，讓人有點擔心，再加上近八成勞動訴訟案件都集中在六都，雙北、台中跟高雄更是擁擠區，是否能調配得宜，還須觀察。

因是首次招聘勞動調解委員，「競爭者眾」，待選名單有1200名。司法院民事廳長李國增表示，目前約900名勞動調解委員受訓，未來各法院都有自己的調解委員，但有幾名「調解能手」已獲多間法院青睞，有人還可跨四間法院調解。

李國增解釋，「調解無勝敗」，只是尋找雙方可接受方案，減少案件進行訴訟，且有些案子可能須調解兩、三次，有的當事人沒意願，根本「不用調」。

此外，孫友聯提到，過去行政調解，常遇當事人盧到底、拖時間的窘況，現在改由承審法官主持，預先透露心證，讓勞資雙方知曉訴訟可能結果，據此決定和解與否，相信會大幅提升效率。不過，他說，大多數法官認知與勞動現場有落差，根據過去行政調解經驗，勞資共識的方案有時候不見得符合法令，未來法官、調解委員能否合作無間，都是一大考驗，呼籲司法院培訓補強法官的勞動素養。

李國增說，勞動調解委員不是勞工或資方的「代言人」，他們的角色是輔助法官，法官適用法律較無疑義，但職場專業度可能不足，這時就須借重調委意見，而新法上路難免有磨合期，調委會仍受法官指揮。

司法院勞團國民法官勞動事件法

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