2020年新興旅遊城市 南韓南濟州郡火山熔岩美景受青睞

新年除了擬定新希望之外，更要擬定新旅遊目的地，讓自己跟上新一年的旅遊潮流！全球線上訂房業者Booking.com公布出「2020年全球／台灣旅客的新興旅遊目的地」，其中具火山熔岩美景的南韓南濟州郡表現亮眼，分別受到台灣及全球的廣大喜愛，其他包括風情獨特的土耳其格雷梅、海洋資源豐富的菲律賓愛妮島，以及有三大夜景的日本北九州，都深深抓住台灣喜愛新穎的旅遊體驗的喜好而紛紛上榜，2020年不妨就嘗試走訪新興旅遊城市。

由45座大大小小島嶼組成的「愛妮島」，有著壯闊的石灰岩峭壁及豐富海底生態，因著不便的交通而得以保留較原始的面貌，近年來成為許多旅人心中的絕美仙境。遊歷愛妮島時，絕對不能錯過著名的潟湖景點。受火山岩環繞而形成的大小潟湖，全年無風無浪，旅客可以邊划著獨木舟，邊欣賞如鏡面般純淨的翡翠色海水及四周高聳的岩壁。

位於土耳其中部的小鎮「格雷梅」以壯闊景觀聞名世界，格雷梅國家公園更被列為世界遺產之一。奇岩景觀是來自於數億年前的火山岩堆積，再因風化侵蝕而形成今日高低起伏的壯觀景象。

而必訪景點「格雷梅露天博物館」之中，還可以看到建於石壁內的教堂、修道院等，遊客可以感受過去建築工藝之美，以及觀賞壁畫來感受古時聖徒們的虔敬之心。

不同於泰北第一大城清邁，鄰近的「清萊」是座十分清幽的古城，其中最知名的景點便是白廟，此寺廟以勸人向善為宗旨，因此整座廟宇以象徵純潔的白色為基底，加上鏡面玻璃鑲邊而成，其中華麗的雕刻敘述著從地獄走向天堂的過程，整座廟宇儼然是個大型的藝術品。

除了探訪建築之美外，旅客還可以一窺舉世聞名的長頸族的神秘面紗，進入文化村來認識少數民族的生活與文化。

福岡縣北部的「北九州市」是九州地區的第二大城，擁有豐富的自然與文化觀光資源。市區內著名的「小倉城」原建於13世紀，因戰爭與火災的緣故而於60年前以水泥重建，不過旅客仍可進城體驗舊時代的氣氛，參觀模擬場景與欣賞日式庭園景觀。

除了歷史遺跡外，北九州市更在2018年被選為「日本新三大夜景都市」，能將整座城市夜景盡收眼底的皿倉山因而成為必訪景點。