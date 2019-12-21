台文館作家研究計畫轉型數位 意外掀「120作家外」之議

文化部所屬國立台灣文學館委託財團法人台灣文學發展基金會執行「台灣現當代作家研究資料彙編計畫」，昨天舉行第9階段成果發表會，歷年至今共收集120位其他研究者對作家相關評論。淡江大學中國文學學系助理教授楊宗翰在臉書上表示，該套研究資料彙編竟然就此宣告完結，120位之外的台灣作家，之後要流浪到哪呢？

國立台灣文學館說明，該套彙編計畫是台文館重要政策、不會喊停，只是要做數位化轉型。過去已出版的資料，會定期增添補正；未來也將持續編纂應收錄的作家研究資料。台文館也說，該套一直是定位在集結「研究資料」，並非只是作家所寫作品收集。

楊宗翰說，他這周上課才用這彙編當教材來講解，耗時10年、120本「台灣現當代作家研究資料彙編」竟然就此完結，沒有121了。他說，120位之外的台灣作家，之後要流浪到哪呢？一個國家連套本國作家資料彙編都養不起、做不完、接不上，誰選上總統，有差嗎？

他受訪表示，台灣文學館這個案執行10年，加上前期規畫共15年，就這樣說停就停。一個國家養不起自己國家的作家資料研究彙編，對以「文化軟實力」、「出版大國」自居的台灣來說，何其可悲與荒謬。

他說，問題不是保存，而是整理。另外，這工程大有助於培育台灣文學研究生力軍，十年來多少研究生從當專案助理，習得一身武藝。

台文館表示，該套彙編10年前啟動以來，就定位在集結「研究資料」，目標是增加研究上的便利；未來的數位化工作，目標相同、但將借助科技提供更好的研究服務。他們有主要三點說明，一是彙編不喊停，既有的紙本資料全部上線、新編纂工作也不停止。二是轉型資料庫，未來可線上檢索，更發揮研究服務效益。三是，資料不斷更新，持續新闢「作家專頁」，並將已上線資料定期更新。