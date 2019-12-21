冬至除了吃湯圓 命理專家：拜月老的好時機！

民俗專家提醒，冬至吃湯圓要「成雙成對」。本報資料照片 分享 facebook

古時帝王春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天，明天(12月22日)就是冬至，除了研究哪款湯圓最對味之外，命理師表示，選在冬至這天去拜月老也是非常好的選擇。

冬至這一天吃湯圓，除了象徵家人團圓的意思，也有一說是吃湯圓不可以吃單數，要「成雙成對」，求個吉利。根據「自由時報」報導，命理專家楊登嵙提到，「圓」亦為「緣」，未婚男女可以在冬至這天去月老廟祈求好姻緣，記得帶著五色絲線：綠、紅、白、黑、黃，再準備湯圓、鮮花、水果、紅棗、桂圓等貢品。據說月老喜歡吃甜，因此網友也建議可以準備糖果、巧克力等甜點。

進月老廟之後，要跟月老報清楚自己的名字、地址、農曆年生日、理想對象條件，而且要越詳細越好，這樣月老才不會牽錯姻緣線。拜完之後，記得將五色繩纏在手腕上，或放在身上、錢包裡，如此便能為自己招來好緣分。

國人吃湯圓，除了常見的紅白小湯圓，包甜餡的花生和芝麻也是大家最愛的口味首選。今年業者推出多款特色湯圓商品搶市，使用源自港式正宗的流沙包奶黃，加上鹹蛋結合而成的桂冠「流沙湯圓」，呈現鹹甜交織的美味；義美推出當令的草莓煉乳湯圓、義美奶茶湯圓。

7-ELEVEn今年有「紅豆食府五福開運湯圓」、「新竹福源桂花蜜冰火湯圓」、「上口美食新竹福源雙喜湯圓」三款獨家商品。全家便利商店則與連鎖茶飲品牌珍煮丹合作獨家品項「珍煮丹黑糖湯圓」，由內到外都能品嚐到濃郁的黑糖香氣，喜歡花生味的民眾可以選擇使用吉比花生SKIPPY「吉比花生雙醬湯圓」。

鹹湯圓也有一批死忠愛好者，若不想自己煮，三重老攤「阿文餛飩湯圓」、雙連市場文昌宮旁的「燕山湯圓」都是台北知名老店，冷冷的冬天來上一碗最適合。