台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班機今首航

長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，長榮航空企劃室副總經理廖至維表示，今年1月到10月台灣與越南間往來的旅客量達100萬人次，顯見台越旅遊與商務市場成長可期，在開闢峴港航線後，長榮航空也完成越南北、中、南三大城市的布局，未來每週將有42班由台北飛往越南。

長榮航空指出，「台北—峴港航線」自9月開始採5天1包機的方式飛航，幾乎班班全滿，今天起改為定期航班後，以A321-200機型執飛，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估是否加大機型或增班。

位於越南中部的峴港，有「東方夏威夷」之稱，是國家地理雜誌評為人生必到的50個景點之一，長榮航空表示，台北—峴港航線是早上9:45或9:55起飛，中午以前即可抵達，希望藉由早去午回的航班，讓旅客有充裕的時間規劃行程。

長榮航空表示，長榮航空從1992年開闢台北─胡志明航線，2003年開航台北─河內航線，今年開闢台北─峴港航線後，完成飛往越南三大城市的綿密航網，未來每週有42班由台北飛往越南，也讓美洲與歐洲的旅客有便捷的飛航服務。