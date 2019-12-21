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挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班機今首航

2019-12-21 12:17攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，長榮航空企劃室副總經理廖至維表示，今年1月到10月台灣與越南間往來的旅客量達100萬人次，顯見台越旅遊與商務市場成長可期，在開闢峴港航線後，長榮航空也完成越南北、中、南三大城市的布局，未來每週將有42班由台北飛往越南。

長榮航空指出，「台北—峴港航線」自9月開始採5天1包機的方式飛航，幾乎班班全滿，今天起改為定期航班後，以A321-200機型執飛，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，預期個人商旅及團體旅客會持續成長，未來將視市場需求再行評估是否加大機型或增班。

位於越南中部的峴港，有「東方夏威夷」之稱，是國家地理雜誌評為人生必到的50個景點之一，長榮航空表示，台北—峴港航線是早上9:45或9:55起飛，中午以前即可抵達，希望藉由早去午回的航班，讓旅客有充裕的時間規劃行程。

長榮航空表示，長榮航空從1992年開闢台北─胡志明航線，2003年開航台北─河內航線，今年開闢台北─峴港航線後，完成飛往越南三大城市的綿密航網，未來每週有42班由台北飛往越南，也讓美洲與歐洲的旅客有便捷的飛航服務。

在新南向政策推行後，台越旅客量屢創新高，廖至維表示，長榮評估這條航線已經3年，光是今年1月到10月，從台灣赴越南的人數就超過70萬，跟去年相比，成長超過30%，再加上越南來台的旅客也超過30萬，總共互訪的旅客數超過100萬，長榮航空對台越間的旅遊市場非常有信心。

長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，邀請觀光局國際組副組...
長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，邀請觀光局國際組副組長鄭智鴻（左起）、移民署國境事務大隊大隊長陳建成、桃機公司副總經理李建國、航警局副局長沈伯陽以及長榮航空企劃室副總經理廖至維等人剪綵。記者鄭超文／攝影
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長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，並在開場時表演傳統的...
長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，並在開場時表演傳統的斗笠舞。記者鄭超文／攝影
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長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，並在現場表演越南傳統...
長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式，並在現場表演越南傳統舞蹈。記者鄭超文／攝影
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長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式。記者鄭超文／攝影
長榮航空上午在桃園機場舉行「台北—峴港」天天飛航的首航儀式。記者鄭超文／攝影
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長榮越南航線

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